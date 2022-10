Parece que ahora que los españoles nos hemos lanzado a redescubrir el placer de la lectura las editoriales afrontan una crisis en la producción de papel en Europa –agravada por una larga huelga en el sector papelero en el norte de Europa, aunque la mala fama laboral sea cosa del sur-. Algunos editores dicen que la inflación del papel ha encarecido en un 30% los costes de producción, y que son ellos quienes lo han asumido, aunque cada vez que voy a una librería me llevo un sobresalto al mirar los precios. De todo esto, y supongo que también de literatura, se ha hablado estos días en la Feria de Fráncfort, donde nuestra industria ha ido a vender con espíritu fenicio. Entre los muchos españoles que han visitado el gran mercado mundial de la industria del libro también han estado los Reyes Don Felipe y Doña Letizia, el ministro Miquel Iceta y la vicepresidenta Nadia Calviño. Si eso ayuda en algo, bien está, pero quizá hayan ido a vender sus memorias –las de Iceta y Calviño las supongo muy aburridas, casi tanto como las del propio Don Felipe, mientras que las de Doña Letizía serían un éxito de ventas asegurado-. Lo que sigue sin venderse mucho son las novelas, mientras que esa cosa que llaman no ficción -¿qué no entra en esa categoría?- es lo que se lleva, y parece que los audiolibros siguen generando interés, quizá porque el papel nunca volverá a estar barato.