Marcel Proust: cartas escogidas

Antonio Skármeta relataba en su novela ‘Ardiente paciencia’ la relación entre un cartero y un Premio Nobel de Literatura, que en la adaptación al cine se ubicó en el sur de Italia, y donde el personaje de Mario Ruoppolo llevaba el correo a Pablo Neruda, pero esta escena, sonando el timbre de una bicicleta y el cartero levantando el cuerpo antes de poner un pie en el suelo, pudo haberse producido en Francia miles de veces a principios del siglo XX, un cartero toca a la puerta en la torre de marfil del somnoliento Marcel Proust y entrega unas cartas, correspondencia por las que el autor previamente había escrito a sus remitentes. Justo estos días son las cartas escritas por Proust las que publica Acantilado en nuestro país, una selección llevada a cabo por la profesora de teoría del arte de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Estela Ocampo, es decir, 179 cartas en este volumen de las más de dieciséis mil que llegó a escribir Proust a lo largo de su vida.

Este género epistolar, desde que Séneca escribiese ‘Cartas a Lucilio’, perduró más allá de la publicación de cartas de Flaubert, y no por el interés de fisgonear en lo privado, sino por la calidad literaria y el contenido con el que conocer más sobre el talento y la personalidad de Proust. Y es por ello que Acantilado nos presenta este volumen dividido en cinco apartados con los que explorar su espíritu literario sobre lo sentimental, su interioridad, su lugar en el mundo, el arte, y sobre la propia obra del mismo Marcel Proust.

Estas cartas, realmente, no buscan la finalidad de un lucimiento, es decir, de un divismo literario, a pesar de que, como viene a decir la propia profesora Ocampo en el prólogo, el autor nunca deja de ser escritor, ni siquiera en estas cartas, las cuales dirige a un amplio abanico de receptores, desde familiares, amigos, amantes, o editores entre otros. El talento de Proust le posibilita adaptar el lenguaje y el tono que desea emplear con cada receptor, y del conjunto de esta correspondencia se puede deducir su biografía. Pero en este contexto hay, digamos, una especie de elipsis en la narración de estas cartas, el autor omite su homosexualidad incluso cuando están dirigidas a sus amantes, teme ser juzgado como sucedió a Oscar Wilde en el Reino Unido. Al final de algunas de sus cartas Proust escribía «brûlez!», en español «¡quémala!», pidiendo al remitente que la hiciera desaparecer.

Pero es, sin duda, con el famoso Affaire Dreyfus, cuando se persigue por antisemitismo a un oficial francés, y que en los últimos años se llevó al cine –‘El oficial y el espía’ de Roman Polanski-, cuando vemos a Proust posicionarse, en este caso a favor de Dreyfus, el oficial judío víctima de una sentencia arbitraria que conmocionó y dividió a la sociedad francesa de la época, y también a favor del escritor Emile Zola, involucrado en un alegato por la defensa de Dreyfus.

Esta selección de cartas nos muestra la relación de Proust con sus padres, con amores platónicos, amores no correspondidos, o incluso con Reynaldo Hahn, músico amante de Proust y su mayor amigo durante toda su vida. También muestra su relación con sus editores, pero tal como se quiere enfocar este volumen, se muestra una voz viva del autor, a pesar del centenario de su fallecimiento, en cuestiones no solo de carácter literario, sino también de carácter cotidiano, y a veces, incluso, pintorescas, como la carta a la poetisa francesa Anna Noailles en la que, para adularla, Proust fue capaz de compararla con la misma «Santísima Virgen», recordando a la novela de Eça de Queiroz ‘El conde de Abranhos’, donde un biógrafo no tiene reparos en elogios.