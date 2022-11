Preguntas, respuestas y un premio desierto

Anagrama ha declarado desierta la 40 edición del premio Herralde. Al jurado no le ha convencido ninguna de las obras que ha recibido este año, y por primera vez han dicho que nada, que lo dejan para el año que viene -ojalá está no sea ya la práctica habitual en la editorial catalana, porque en enero pasado también dejaron desierta la edición de este año del premio de narrativa en catalán-.¿Están recortando costes en Anagrama? No lo creo, así que la cuestión es más complicada: ¿nadie envió una novela digna a uno de los galardones más prestigiosos de nuestras letras? Parece que la respuesta es que sí, que lo que recibieron no valía el papel que tenían que gastar para imprimirlo -y recordemos que el papel está por las nubes, que no es cosa de desperdiciarlo en cualquier cosa-. ¿Será este un caso de si ves las barbas de tu vecino cortar pon las tuyas a remojar? Espero que no, pero estaré atento a los premios que aún quedan por otorgar. Porque cuando se abre la Caja de Pandora todo puede suceder. Tantas preguntas y tan pocas respuestas. Lo que no se suspende casi nunca son las muchas presentaciones de libros, y como siempre hay de todo: multitudinarias y vacías. ¿Cuál es la proporción? Otra pregunta de difícil respuesta, porque quién quiere airear que ha pinchado. Bueno, me pongo a leer y dejo las preguntas para otra semana.