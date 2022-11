A Luis Landero le acaban de otorgar el Premio Nacional de las Letras Españolas 2022, y dice el jurado que es por su «excelente escritura» que recupera «la tradición cervantina con dominio del humor». Es verdad que buena falta nos hace que alguien recupere el humor, porque para mí que todos lo tenemos algo agrio, unos más y otros menos, pero todos. Este hombre me cae bien, y por eso mismo no quiero saber mucho de él, vaya a ser que por conocerle mejor ya me empiece a caer peor. Pero no creo que por ganar este premio, y eso que es de los gordos, vayan a entrevistarle mucho o a sacarle por televisión. Mi buena impresión viene de que cuando fui un lector joven, y de eso hace ya muchísimo tiempo, una de las primeras novelas que leí fue ‘Juegos de la edad tardía’ (Tusquets, 1989), porque entonces si ganabas el Premio Nacional de Narrativa y el Premio de la Crítica se enteraba hasta un muchacho de 15 años. Creo que no entendí casi nada de aquel libro, lo que quizá ayude a que tenga una buena impresión de su autor, aunque no me queden muchas ganas de releer su obra. Sea como sea, me alegra que sea él quien se lleve este año el Premio Nacional de las Letras Españolas, galardón de nombre largo y rimbombante, pero seguro que este detalle del Ministerio de Cultura y Deportes le saca una sonrisa al bueno de Luis Landero.