«Pero el mercado español no es como el anglosajón, donde puede uno comprarse un piso vendiendo un libro valioso. En España las élites adineradas no compran libros», le explica Beatriz Miguel, responsable de la librería Salambó y presidenta de Libris, la asociación que organiza la Feria del Libro Viejo y Antiguo de Madrid, a Sergio C. Fanjul en ‘El País’. Siempre han habido muchos motivos para despreciar a las élites patrias, y ahora solo sumamos uno más: no compran libros viejos caros. Parece que nuestros ricos se gastan más a gusto el dinero en ‘pelucos’ y ‘bugas’, y que por una primera edición del ‘Ulises’ de Joyce no se molestan en sacar la cartera. Ya sabíamos que nuestros millonarios son unos horteras, así que no merece la pena fingir sorpresa. España es una nave sin rumbo, y no por culpa de los marineros. Si nos hundimos desde hace muchas generaciones, es verdad que poco a poco, se lo debemos más a nuestra oficialidad; nuestras élites son de las más perezosas, avariciosas y mediocres de nuestra parte del mundo –quizá deba releer a Jovellanos o Moratín para rearmarme de argumentos-. ¿Y toda esta acritud solo porque no compran libros viejos? Pues sí, aunque preferiría que además de comprarlos los leyeran, pero tampoco hay que dejarse llevar por los sueños, porque de ellos suelen nacer las peores pesadillas.