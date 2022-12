Un Nobel para mí, pero va por todas

Annie Ernaux parece tener mucho en común con Pedro Sánchez, ese hombre que ya ha leído su capítulo en la Historia: «El Nobel es una señal de justicia y esperanza para todas las escritoras», ha dicho la autora francesa al recibir el galardón en Estocolmo. La lucha feminista justifica todo, también estos arrebatos un poco mesiánicos y caudillistas. También arremetió contra Putin y su guerra, y tampoco se libraron de un buen latigazo los jerarcas machistas de Irán –donde parece que la lucha contra la Policía de la Moral parece estar triunfando, aunque los gestos del régimen son tímidos y ambiguos, no así su represión-. Se agradece que su discurso no haya sido un simple y amable gracias, y que haya usado ese altavoz, aunque cada vez tenga menos repercusión, para lanzar ideas en las que cree. Por otro lado, y como en todo final de año, ya han comenzado a surgir las listas de los mejores libros de 2022. Tras leer algunas, sigo perplejo, tanto que no sé ni qué decir, salvo que me alegra saber que mis gustos se separan cada vez más de los que prescriben los medios –aunque algunos libros que me han gustado sí aparecen en varias listas, por supuesto-. Seré sincero: me encantan las listas, me da igual que sean de libros, películas, tebeos o desastres nucleares. Me encantan, aunque casi nunca las entiendo.