Málaga, ciudad de hackers y escritores

En Málaga, parece que si das una patada al suelo saltan diez escritores y otros tantos expertos en ciberseguridad. Todos los días nos hacen creer que ocurre algo con Google o que aparece un nuevo novelista o poeta que debemos leer. A veces, esta ola tecno-literaria de una ciudad que antes no era experta más que en ver la vida pasar me deja un poco exhausto. Pues resulta que un amigo ha logrado la perfecta fusión de ambos fenómenos: Sergio de los Santos ha publicado ‘Marrón cobalto’ (Ediciones de la Torre, 2022), una novela algo pesimista del Head of Innovación y Laboratorio en Telefónica CyberSecurity & Cloud Tech que quedó finalista del Premio de Literatura del Ateneo de Madrid en 2020. Sergio lo mismo te soluciona ese problema crónico de tu router que te escribe un relato –porque su carrera literaria siempre ha ido a la par con la de experto en ciberseguridad, y esta novela ni es lo primero que escribe ni lo segundo que publica-. Por cierto, la primera edición de ‘Marrón cobalto’ ya se ha agotado, y la segunda está de camino. Eso significa que no solo tenemos en el barrio gente que escribe, sino que también hay quien les lee, y eso casi me alegra más aún. Puestos a echar algo de menos, pediré en mi carta a los Reyes Magos que se abran más librerías y bibliotecas, que no es que sobren en esta ciudad que quiso ser Capital de la Cultural.