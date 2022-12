Nélida Piñón: la conexión de las Américas

Rivera es una ciudad uruguaya que hace frontera con Santana do Livramento, en el estado Rio Grande do Sul, en Brasil. Allí se habla una variedad dialectal del portugués mezclada con el español. En Latinoamérica unos seiscientos millones de personas hablan una u otra lengua, lo que se refleja también en sus literaturas, entre las cuales uno de sus puentes ha sido la gran escritora en portugués Nélida Piñón, que falleció el pasado 17 de diciembre en Lisboa. Piñón, que fue Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2005, figura en el ensayo ‘La gran novela latinoamericana’ del escritor e intelectual mexicano Carlos Fuentes, y lo hace con espacio propio, en un capítulo dedicado para hablar de la autora y su reconocida novela ‘La república de los sueños’. Esta anécdota, que no es cualquier cosa, incluye a la autora en el mismo ensayo de Fuentes, que fue Premio Cervantes, donde figuran escritores de la talla de García Márquez, Cortázar, Borges, Onetti, o Vargas Llosa, dicho en otras palabras, el Olimpo literario de Iberoamérica. El motivo por el que Carlos Fuentes incluyó a una escritora brasileña entre los grandes escritores hispanoamericanos se debe, según dijo, por tratarse de la escritora de Brasil más vinculada con el universo de la literatura hispanoamericana.

Los orígenes de Nélida Piñón se encuentran en Galicia, lo que la situó de este modo en un punto de contacto literario entre las dos Iberoaméricas, la hispanohablante y la lusófona. Como muchos españoles a lo largo del siglo XX los familiares de Piñon hubieron de emigrar, se marcharon de un pueblo del interior de la provincia de Pontevedra para establecerse en Brasil, donde la autora nació en 1937 en la ciudad de Río de Janeiro. El territorio literario de Nélida Piñón en su novela ‘La república de los sueños’ fue comparado por Carlos Fuentes con el de Cervantes en La Mancha, o el de García Márquez en Macondo, o incluso también con el de William Faulkner en el condado de Yoknapatawapha en el estado de Mississippi. Una reflexión sobre la autora que hizo Carlos Fuentes y que merece ser recordada es la elección en forma de novela para fundar la república de los sueños latinoamericanos, dijo «incumplidos pero irrenunciables, nacidos de ilusiones perdidas y amores ganados». Su última novela, ‘Un día llegaré a Sagres’, fue premiada con el Grande Prêmio Nacional Pen Clube de Literatura de Brasil, donde narra la historia de Mateus, un portugués del siglo XIX oriundo de las orillas del río Miño, que el protagonista, hijo de una prostituta, proviene de los que en lugar de nacer con estrella nacen estrellados. Desde una situación de pobreza, Mateus recuerda la dureza de su vida y su sueño de ir a Sagres, la ciudad portuguesa ligada con el príncipe Enrique el navegante, por quien se fascinó en las clases de historia cuando iba a la escuela. Desde el comienzo de la narración se observa la contradicción que redondea al protagonista, que admira a Enrique el navegante, pero critica a la monarquía por la existencia del tráfico de esclavos, una situación lamentablemente idéntica en nuestro país, que no abolió la esclavitud en todos sus territorios hasta 1880. Nélida Piñón Un día llegaré a Sagres

Editorial : Alfaguara

: Alfaguara Traducción : Roser Vilagrassa

: Roser Vilagrassa Precio: 18,90 € Nélida Piñón fue nombrada en 1996 presidenta de la Academia Brasileña de las Letras, y también vicepresidenta de la Unión de Escritores Brasileños. Estudió periodismo en su ciudad natal, donde a lo largo de su carrera asumió la responsabilidad de distintas instituciones culturales. El Boom latinoamericano se caracterizó por una mayoría de nombres masculinos, pero también figuran los de Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura en 1945 como precedente del Boom, el de Carmen Barcells, la agente literaria en España de los grandes escritores latinoamericanos, y, además, en un papel tan importante como la conexión entre la América hispanohablante y la América lusófona, el nombre de Nélida Piñón, de ascendencia gallega y que el pasado año recibió la nacionalidad española, por la que se recuerda como un gran referente iberoamericano.