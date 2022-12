Un libro, una ilusión

Las horas de ocio aguardan con libros y propuestas lectoras para gustos de todo tipo. Aquí solo esbozamos una parte de ese disfrute que representa el encuentro con la palabra y los mundos que nos propone. Es cuestión de escudriñar qué lecturas y qué momentos para que se produzca ese encuentro mágico entre libro y lector. Y pueden ser momentos irrepetibles, en los que la imaginación y los sentidos se ven conquistados por la perplejidad que producen las historias, el asombro que nos cautiva.

‘Con los brazos abiertos’, de Antonio Rubio y María Girón, en Kalandraka Editora. Con un lenguaje musical nos llega esta propuesta cargada de un simbolismo muy actual: la integración de todos los pueblos en uno solo de amistad y convivencia, el de la tierra. Los valores que se postulan tienen una actualidad que enganchan con los más jóvenes.

‘Papá, ¿vamos a ver la luna esta noche?’, de Héctor Anoro y Montse Clotet, en La Galera Editorial. Un libro para compartir en familia, la relación de un padre con su hijo a través de ese astro lumínico que tanto ha dado que hablar, y que sigue ahí, con su propia magia, encandilando a grandes y pequeños.

‘La niña que quería ser tortuga’, de Pedro Riera, en Edebé Editorial. Trepidante por momentos, esta novela juvenil transcurre con normalidad hasta que aparece el conflicto: una guerra, y cambiará a sus protagonistas, llevándoles a tomar decisiones inesperadas. La amistad, la solidaridad, la empatía con los más débiles, se hacen muy visibles.

‘¡Vamos, entra!’, de Jamie Michalak y Sabine Timm, de Editorial Kókinos. Solo por la propuesta ilustrativa de Sabine vale la pena abrir estas páginas. Una fiesta sorpresa se está preparando, y nadie puede quedarse fuera. Relato que define los vínculos entre las cosas más insospechadas.

‘Todos mis defectos’, de Juan Arjona y Christian Inaraja, en Libre Albedrío Editorial. Interesante la perspectiva que el protagonista nos ofrece sobre ese mundo infantil. Tener defectos es normal en el ser humano, y el protagonista no los esconde, vive y convive con ellos sin culpa ni prejuicios en su vida cotidiana.

‘La fuga’, de Cristina Oleby y Pablo Pino, en Algar Editorial. La historia de este elefante cansado de actuar en el circo envía un mensaje sobre la libertad, la autoconfianza, la seguridad. Con cálidas ilustraciones de trazo claro, la complicidad con el lector irá creciendo con el paso de las páginas, y cada cual se irá situando dentro de la escena.

‘El gallinero’, de María José Floriano y Federico Delicado, en Kalandraka Editora. Lo marginal de un barrio no lleva a que los niños y niñas pierdan la ilusión de jugar, de vivir, de divertirse, y en condiciones adversas, los protagonistas dan una lección cotidiana de no cejar ante la adversidad que el mundo de los adultos les prepara.

‘Feliza’, de Mo Gutiérrez Serna, en Thule Ediciones. Valores como el esfuerzo, compartir, la amabilidad, la sinceridad, etcétera brillan en esta pequeña protagonista, con un mensaje sencillo y sugerente. Escuchando las palabras de los adultos, se muestra también la voz de Feliza complementando ambos puntos de vista, con este resultado.

‘Misión Transilvania’, de Jacobo Feijóo, en Algar Editorial. Nueva aventura de la Agencia Kronos, en la que el lector tendrá que estar muy despierto a las señales que le van llegando durante todo el trayecto, por lo que su papel será activo en esta historia que tendrá bien entretenido a cada lector.

‘Pensamiento crítico ilustrado’, de Bernat Castany Pardo, en Thule Editores. Algunas obras como esta son necesarias. Teoría, pero también ejemplos prácticos, conforman esta lectura, tributo a los grandes valores ilustrados que se mantienen con una vigencia inusitada.

‘Postales para Tomás’, de Amparo Serna y Bruno Barrachina, en La Galera Editorial. El protagonista tiene un ligero accidente que le cambia el verano, pero tirando de imaginación y de las buenas amistades, la ‘tortura’ se convertirá en una sorpresa muy agradable. Las postales siguen teniendo aquí su relevancia, para aliviar el tedio.

‘Cuentos bailables’, ilustrado por Ramón París, en Ekaré Editorial. Historias o canciones muy conocidas que funcionan como un único hilo que las vertebra, y nos deja escuchar, cantar de nuevo, leer estas piezas. Buena música popular caribeña para los días más fríos, para bailar y alegrar el ánimo.

‘Cuando estalla la tormenta’, de Bea Taboada y Dani Padrón, en Algar Editorial. Este álbum ilustrado toca un tema interesante y actual: las rabietas. A través de Álex y sus nubarrones, esta narración contada con ternura, da algunas claves para sortear esos malos momentos, siempre con el apoyo familiar.

‘El lenguaje de los pájaros’, de Toni Ulled Nadal e Ignasi Font, en Libre Albedrío Editorial. Mateo nos acerca un poco más al ‘indescifrable’ lenguaje de los pájaros. Lo cotidiano puede convertirse en extraordinario, y Mateo conoce a un gorrión que le dará todas las respuestas a las muchas preguntas que surgen de esa inquietud infantil.

‘Una noche fuera’, de Ho Baek Lee, en Editorial Kókinos. Con ilustraciones de tonos cálidos y líneas definidas, esta aventura sobre una conejita que decide vivir la vida de los humanos por un día, y que resulta todo un descubrimiento entrar en esa mirada inocente que establece su complicidad con los lectores.

‘El joven Moriarty y el misterio del dodo’, de Sofía Rhei, en la Galera Editorial. Un niño tan inteligente como Moriarty, aventurero, solo puede traernos una novela interesante. La aparición de un pájaro extraño que traen sus tíos de un viaje, cambiará la dinámica tranquila de la familia, y presentará un caso a resolver que con la ayuda de Watson.

‘Versos de calendario’, de Juan C. Martín Ramos y Teresa Novoa, en Kalandraka Editorial. Con ese gusto exquisito de Ramos, nos llega este ramillete de poemas cuyo ritmo y musicalidad harán las delicias de pequeños y grandes. La poesía es juego, lo lúdico del lenguaje y, a su vez, la transmisión de emociones y sentimientos, todo ello es estos versos.

‘¡Hacemos teatro!’, de Ángels Bassas y Roser Calafell, en La Galera Editorial. Clara y Martín nos adentran en esta trama que tiene al teatro como referente. A través de sus miradas y movimientos, nos muestran por dentro todo ese universo de las tablas de una forma divertida y amena.

‘Evolución en acción’, de José Ramón Alonso y Yolanda González, en Thule Ediciones. La evolución sucediendo casi en tiempo real, este es el planteamiento científico que nos llega en este libro, cuyo ordenamiento secuencial facilita la escala temporal de dicha evolución humana. Un libro distinto, cuya perspectiva puede atraer a los más jóvenes.

‘La tercera máscara’, de Care Santos, en Edebé Editorial. Care nos regala esta novela inquietante, bien escrita, con personajes que van asomando y dando su perspectiva sobre la protagonista: Diana. Una chica inquieta, con problemas en casa, que sueña con una vida distinta, en libertad, pero sucede algo relevante que marcará sus días.

‘Los robotones y la hidra de Lerna’, de Canosa+Sunyer, en Algar Editorial. Serie de aventuras de ciencia ficción para los más jóvenes que se abre con este título, cargada de simpatía y buen humor, dentro de la misión que estos robots tienen encomendada en otro planeta.

‘Enigmas’, de Beatriz Martín Vidal, en Thule Ediciones. Un álbum preciosamente ilustrado que plantea una serie de preguntas para la reflexión sobre algunos cuentos clásicos, con protagonistas femeninas en su gran mayoría, que invita a pensar en las hipótesis que la autora plantea.

‘¡Ugh!, un relato del pleistoceno’, de Rafael Yockteng y Jairo Buitrago, en Ekaré Editorial. Una familia trata de sobrevivir al duro invierno y en su viaje irá descubriendo todo un universo, pero la aventura llega cuando necesitan expresar sus sentimientos y eligen las paredes para narrar una nueva historia ya imparable.

‘El Hado Padrino’, de Anaïs Baranda Barrios, en Edebé Editores (+12 años). Lucila se encargará de que seamos cómplices de su aventura vital pero también con su carga de magia, lo cual la hace más interesante si cabe. No todo es ganar, competir, si no acumular experiencias que no sabes a dónde te pueden llevar.

‘La verdadera historia de Nellie Bly’, de Luciana Cimino y Sergio Algozzino, en Libre Albedrío Editorial. Esta novela gráfica trata sobre una luchadora nata, una emprendedora que no deja que su condición femenina en un mundo de hombres le paralice en su impulso de ser una reportera intrépida y honesta. Una historia que deja huella.

‘Pan de nube’, de Heena Baek, en Editorial Kókinos. Es fácil contagiarse de esa trama en torno a una nube y a la posibilidad de mantenerse flotando, en torno a la ensoñación, como otro modo de ver la vida. Los gatos, hechos con papel y cartón y luego fotografiados, nos traen ese contraste entre el mundo plano y el tridimensional transportándonos a la magia de lo cotidiano.

‘La terrible Adéle’, de Mar Tan y Miss Prickly, en Kómikids. Nueva aventura de esta chica enviada por sus padres a un campamento, en el que dejará muy pronto su sello. Divertido y dinámico, este cómic nos traza las travesuras y carácter de esta chica sin igual.

‘Mitos en el cielo’, de Tanuca Palomar y Samuel Castaño, en Ediciones Ekaré. Acercamiento a los lectores a la mitología griega y las constelaciones desde una perspectiva amena, atrayente hacia ese universo nocturno que tantas revelaciones nos reserva. Con unas ilustraciones sugerentes, se genera una atmósfera óptima para el disfrute de la palabra y la imaginación.

‘Francois Truffaut, el niño que amaba el cine’, de Luca Tortolini y Victoria Semykina, en Libre Albedrío Editorial. Este álbum nos trae la infancia de este gran director, sus avatares y búsquedas personales hasta dar con la motivación que marcaría el rumbo de su vida. Las ilustraciones potencian el disfrute en la piel de un joven cuya inquietud por el celuloide se manifiesta desde muy pronto.

‘Esperando el amanecer’, de Fabiola Anchorena, en Kalandraka Editorial. La complicidad entre el contenido y las ilustraciones nos regalan unas páginas para el placer de los sentidos, sin dejar adormecida la conciencia ante el cambio que se está produciendo en el clima, y cómo eso afectará a todos los seres vivos.

‘Anatol Lapifia’, de Anne Didier y Olivier Muller, en Kómikids. Este personaje, ante las situaciones más increíbles que se le presentan, recurre también a soluciones inesperadas. Historias cortas que nos traen a este personaje, que parece buscar los líos, y que nos tendrá bien entretenidos.