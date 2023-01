Ser herida en el lenguaje

Bien vendría decir para esta ocasión aquello de que «ni son todos los que están, ni están todos los que son». Estricto sensu Parnaso fue la montaña de la Fócide donde moraban Apolo y las musas, también la patria simbólica de los poetas. Según el diccionario de la RAE se define parnaso, en una primera acepción, como «conjunto de todos los poetas o de los de un pueblo o tiempo determinado», y en una segunda como»colección de poesías de varios autores». Cualquiera de ellas nos viene bien para el fin último de esta sección que recién se inicia con el presente comentario. La poesía española contemporánea necesita de una sustancial renovación en su tratamiento crítico. Los medios de comunicación y las editoriales, con osada complicidad, no reflejan la diversidad poética del momento, todo lo contrario, han convertido la poesía en un lugar de creciente aburrimiento por la reiterada promoción de los mismos poetas, que ven asegurada su permanencia en las listas de los libros más vendidos, y, por ende, de un reconocimiento social quizá no acorde con la calidad de dichos textos. En todo caso, esta sección nace con vocación de encuentro de las poéticas actuales, tan numerosas como diferentes, alejadas de modas y centros de poder, pero sobre todo de indiscutible calidad. Es bien sabido que no son muchos los medios de comunicación que apuestan por una crítica independiente, centrada fundamentalmente en el texto, en su calidad lingüística y literaria. Aquí y desde ahora nos proponemos que así sea.

Para esta primera ocasión se analizará el libro Incendio mineral, de la poeta española María Ángeles Pérez López (Valladolid, 1967), galardonado con el Premio Nacional de la Crítica de este año. Garantía de esta trayectoria poética son sus libros anteriores, entre otros: La ausente (2004), Atavío y puñal (2012), Fiebre y compasión de los metales (2016), Diecisiete alfiles (2019) o Interferencias (2019). En este itinerario poético Pérez López ha sabido construir un mundo en el cual el lenguaje, el juego de palabras que complementan o coadyuvan el discurso poético ha merecido especial atención del lector. Incendio mineral viene a confirmar el oficio de una de nuestras más notables poetas: María Ángeles Pérez López. El poemario consta de quince poemas en prosa, en los que abundan las metáforas, las comparaciones y el acompañamiento de sus referentes poéticos más significativos. La poeta recorre un itinerario vital a través de la palabra y de un yo poético que se expande desde el interior de la luz hacia la propia luz, conjugando materia y lenguaje de tal manera que el resultado final es este libro estremecedor y complejo en el que habita siempre la búsqueda de la identidad como elemento vertebrador del discurso a través del poema en prosa: «Cuando llega la noche y tengo miedo, reconozco en mi nuca la correa con la que estoy atada al apellido. Pero en la sombra suenan mis hermanas. Su aullido me permite levantarme de mi propia estatura, de la legislación de lo real. Casi a tientas, entonces, sacudo mi pelaje y, olisqueando la leche, subo a madre. A la inocencia extrema en sus colmillos y fervor derramado de la luz». En el epílogo que cierra el libro, Julieta Valero escribe: «Para alguien tan consciente de que el leguaje nos hace, el poema se convierte en el lugar donde revertir la potencia disgregadora de las palabras en favor de la unidad y de la vida (…) Recorrer este Incendio mineral, sus poemas brindados al mundo en su siendo, es una súbita oportunidad de apuntar hacia esa unidad añorada, sólo viable, parece, en la generosidad de la conjunción». La materia, en su sentido más primigenio, asciende o mejor trasciende en hecho poético tanto en su forma como en su fondo, creando un universo donde la palabra, esencialmente, es luz y latido, vida en sí misma, amor: «Oh amor que todo los asperjas y amaneces». Incendio mineral María Ángeles Pérez López Editorial: Vaso Roto Precio: 17,10 €. 90 pp. Nos invita María Ángeles Pérez López a observar la vida como un juego de contrarios en el cual están presentes todos los elementos de la Naturaleza; es un continuo ir y venir de arriba abajo, de un lado a otro, siempre en esa búsqueda de la palabra que represente o defina lo observado y vivido desde la altura de una luz que brilla de adentro hacia afuera, tan necesaria en toda poesía que se precie: «También las palabras están a medio camino entre lo líquido y lo sólido. Son fluido translúcido que arrastra a su paso cuento puede: astillas de ramas y de aire, declaraciones de amor… Todo lo arrastran, incluido el miedo». Incendio mineral es un libro ungido por la savia del lenguaje y la introspección de profundas reflexiones, de un pensamiento unificador de todos los silencios existentes y extraordinariamente mágicos. Es la reiterada indagación de lo cotidiano y el flujo creciente de la palabra que nutre el yo poético una clave más de las muchas que contiene este singular y complejo poemario en el que su autora ha sabido conjugar el todo y las partes de ese todo de tal manera que el resultado es un texto lumínico, de múltiples metáforas y recursos, marcado por un estilo propio que la distingue en el panorama de la poesía española actual. Porque al fin y al cabo habría que preguntarse: «¿Quién crees que eres yo?», «¿Y si eres nadie?», «¿Y si nadie somos todos?», y concluir con este aserto del sujeto lírico: «Sólo soy una herida en el lenguaje».