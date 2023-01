Biblioteca Marvel: germen de un gran universo

La magnitud y complejidad del Universo Marvel puede resultar paralizante para muchos. Una de las primeras cuestiones a resolver por un lector primerizo de los cómics de La Casa de las Ideas es decidir qué puerta elegir para entrar en su extensa red de superhéroes. Poner en orden las tramas y personajes de Marvel es una misión para la que hasta ahora no teníamos las suficientes herramientas. Por este motivo celebramos que Panini haya decidido reconstruir la Biblioteca Marvel, un proyecto editorial –nacido originalmente en 1999– cuyo objetivo es recuperar las publicaciones originales de las colecciones de Marvel y ofrecerlas de manera cronológica.

Los anteriores intentos de publicar en España las historias fundacionales de los grandes superhéroes de Marvel no contaban con los avances técnicos de hoy, por lo que aquellos proyectos, además de no ser fieles a los cómics originales, no gozaban de suficiente calidad. Ahora, la recién estrenada Biblioteca Marvel nos da la oportunidad de disfrutar del nacimiento y eclosión del universo creado, a principio de los años sesenta, a partir de las ideas de Stan Lee y los dibujos de Jack Kirby tal y como fue concebido: a todo color, sin saltos de número, traducido correctamente y con las secciones editoriales originales, como la correspondencia de los lectores y los ‘Bullpen Bulletins’, con la información y las noticias que la propia editorial ofrecía en su época.

‘Los Cuatro Fantásticos #1’, que contiene los cinco primeros números de la Primera Familia, y ‘El Increíble Hulk #1’, con los seis números iniciales del Gigante Esmeralda (que en sus inicios fue gris), forman la primera tanda de lanzamientos de la nueva Biblioteca Marvel, que mensualmente irá añadiendo números y protagonistas a la colección (Spiderman, Iron Man y Thor serán los siguientes). Como bien explica el propio Stan Lee en la introducción del primer tomo de Los Cuatro Fantásticos, el inmediato éxito obtenido por el equipo liderado por el doctor Reed Richards fue la condición realista de los personajes, que además de contar con extraordinarios poderes y luchar contra las más temibles criaturas –como todos los otros superhéroes de entonces– tenían también que lidiar con sus problemas personales, preocuparse por ganarse la vida o discutir con otros superhéroes. Ahí radica el secreto del éxito de Marvel, un tesoro por el que «los competidores habrían pagado una fortuna», recalca Lee.

Biblioteca Marvel: Los Cuatro Fantásticos #1 / El Increíble Hulk #1 Lee, Kirby, Ditko

Editorial : Panini

: Panini Precio: 11,40 euros (Cada ejemplar)

Como complemento a la Biblioteca Marvel, y para ofrecer más luz tanto a los nuevos lectores como a aquellos que no tienen claro hacia dónde encaminar sus lecturas, Panini ha editado la ‘Guía para lectores del Universo Marvel’, un extraordinario y útil volumen que ordena por personajes, sagas y colecciones todo lo publicado por la Casa de las Ideas hasta 2015. Una obra de referencia para saber por dónde empezar, cómo continuar o hacia dónde dirigirse dentro del incomparable universo nacido en 1961 con la puesta de largo del cuarteto formado por Mr. Fantástico, La Cosa, La Chica Invisible y La Antorcha Humana.