Hace unos días asistí a la conversación que la periodista Lorena Codes mantuvo con la escritora Laura Carneros, que fue a propósito de ‘Proletaria consentida’ (Caballo de Troya, 2022), un notable debut literario que ya ha alcanzado la segunda edición. El feliz encuentro lo propició la Fundación Rafael Pérez Estrada gracias a su ciclo ‘Málaga de libro’ -un aplauso sincero a este proyecto-. Aquello fue casi como indagar en las más vergonzosas intimidades de la joven autora malagueña: «Parafraseando a Neruda: es tan corto el amor y es tan larga la ETS. Cada vez que un médico me pregunta si he tenido relaciones de riesgo me imagino a dos equilibristas follando en un monociclo a catorce metros de altura, y digo que no. Qué riesgo, si yo siempre uso preservativo. ¿Para todo? Deberían insistir, especificar un poco. ‘Contacto sin protección bucal-genital’, por ejemplo». Esto no es lo más íntimo que Laura desvela sobre su vida; en su libro destacan sus confesiones sobre el abismo del fracaso profesional y personal, que son tan desgarradoras como lúcidas. No dejé de pensar en lo bien que soportamos las desgracias ajenas cuando nos las presentan con tan buen humor, y porque son ajenas. También recordé a Henry James: «Pero la única condición que se me ocurre imponer a la composición de la novela es, como ya he dicho, la de la sinceridad». Carneros supera con creces esa condición.