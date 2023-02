La fotografía también es un arte a proteger

Nuestras editoriales sobreviven como pueden, lo entiendo, pero lo de Akal con la portada de ‘Macarras ibéricos. Una historia de España a través de sus leyendas callejeras’ me parece que ya es un exceso. Según cuenta Photolari, un medio especializado en fotografía, la gente de Akal ha utilizado una conocida foto de Paco Elvira, pero sin pagar derechos de autor. La familia del fotógrafo lo explica así: «La editorial intentó eludir el pago de los derechos de autor a través de una estratagema de una enorme gravedad y trascendencia, argumentando que la fotografía que Paco Elvira tomó a Juan José Moreno Cuenca ‘El Vaquilla’ no es una obra fotográfica sino una «mera fotografía» carente de cualquier «originalidad creativa» y de cualquier intervención demostrable por parte de su autor en su creación más allá de la simple oportunidad de la instantánea». Parece que los de Akal no creen que el fallecido Paco Elvira merezca respeto como autor, pero la foto sí les ha gustado. El compromiso de Akal a veces mira para otro lado. Está muy bien publicar los ‘Cuadernos de la cárcel’ de Gramsci o un ensayo para desnudar las vergüenzas de Vox, pero miraría y leería con más simpatía estos libros si no usaran argumentos tan de tiburón de Wall Street para no pagar por una fotografía. Eso de ningunear a uno de los fotógrafos más reconocidos del país, con casi 20 libros publicados, no está bonito.