Francisco Peralto: poesía y belleza

Escribe nuestro poeta: «La poesía existe/ desde el mismo instante/ que el hombre/ tuvo capacidad/ para el asombro». ¡El asombro!, lo que me recuerda a otro gran poeta ‘De los asombros’, el almeriense Julio Alfredo Egea. La obra inmensa de Francisco Peralto (Málaga,1942-2022) hace imposible a todas luces mostrarla aquí, en este breve espacio. Sin embargo, por ser de justicia, es necesario recuperar en su nombre, la verdadera pasión por la literatura (luz del mundo), por los libros (impresor y editor), la poesía y la belleza, como columnas sustentadoras de su pensamiento, compromiso ético, amical y humanista. El profesor de la Universidad de Málaga Antonio García Velasco (que acompañó al poeta hasta su último día, como también lo hicieran Juan Gaitán, Rafael Ávila, Rafael Alcalá, Manuel Flores, José Prieto, Antonio Orihuela, Alberto Torés o Ramón Maruri) dejó escrito en el libro homenaje del Grupo Batarro de Almería, Francisco Peralto: Palabra, esencia, tiempo, lo siguiente: «La Poética de Francisco Peralto puede quedar de manifiesto si nos acercamos a los contextos de estas dos palabras «Poesía» y «Belleza».

En Peralto vive la poesía desde tiempos inmemoriales, su ambición literaria es desmesurada, al estilo de quien fuera para él «referente» poético por antonomasia, Juan Ramón Jiménez, el poeta de Moguer, siempre presente en su obra. Así escribe en ‘Auto de fe’, poema I (Con Juan Ramón Jiménez y Zenobia): «Cuando el trajín diario vence al tiempo / (urdimbre que palpita y abrasa el cuerpo)/ nace la palabra escrita con pasión// Se coleccionan versos en el cajón del calendario/ esperando confirmaciones de belleza/ reválidas de calidad/ o exámenes/ de futuros lectores por nacer/ Las ideas/ caen en el olvido/ No sirven aquellas ilusiones que bebimos/ con esperanza/ La realidad vence todo deseo/ si no renuncias a lo plural/ a lo que te aflige/ si no arrojas por la borda/ todo lastre superfluo/ buscando que la esencia del sintagma/ frecuente las alturas// Esto es lo único que permanece -la palabra- cuando al filo del cansancio/ y los ruidos cotidianos queda escrita». Para el crítico cordobés Antonio Moreno Ayora: «Peralto y Juan Ramón quedan unidos, al fin, por el mismo afán de perfección, por el trabajo obsesivo entregado a la obra literaria y por la especial atracción por la belleza». Respecto a la poética del malacitano, Moreno Ayora añade: «…la poesía de Peralto viene a mostrar lo elegíaco de la civilización, la íntima necesidad de esperanza, el aislamiento absurdo, reflejando quizá por encima de todo el sufrimiento y la muerte, la aspiración inmutable de vivir acorde con la propia dignidad».

El sentido ético de la vida y la solidaridad humana es una constante en la poesía de Francisco Peralto. Lo que ha demostrado con creces a lo largo de su trayectoria como impresor, «inventor de libros», poeta y amigo. Este último aspecto, constatado también por el escritor y crítico Pedro M. Domene, cuando escribe que «siempre ha hecho gala el malagueño, Francisco Peralto Vicario, de la amistad». Quienes tuvieron la ocasión de conocerlo lo saben bien, una amistad incondicional e imperecedera, hasta el final de sus días.

La poesía visual es otro de los pilares fundamentales en la experimentación poética de Peralto. Siempre en su condición de «inventor» sea de libros o páginas de gran belleza poético-plástica-comunicativa, donde también destaca. Hallamos al poeta en todas sus formas de expresión, porque en el fondo Peralto, siempre dispuesto al asombro, a adentrarse en el misterio, en lo desconocido dispone así su inteligencia al servicio del hombre, como centro del Universo. Con la publicación de su segundo libro de poesía visual, ‘El nudo de la sierpe’ (Poemas tipográficos compuestos a mano por su autor), Antonio Orihuela escribe: «Estamos ante un conjunto de poemas letristas y concreto de tan magnífica factura y atractivo que sería difícil destacar alguno». Será allá por el año 2012 cuando Francisco Peralto decide compilar en el volumen titulado ‘Visual libros’ (2001-2010), nada más y nada menos que 1432 obras de la Década del Entusiasmo y Antología de Autores, una muestra más de su generosidad.

En los últimos años escribe Peralto la serie ‘Los libros de la sangre’ donde se acentúa la necesidad imperiosa de regresar a la infancia, de recorrer los lugares de la memoria y extraer de ella cuanto le reporte paz y armonía. Es cuando el poeta busca sus raíces, el canto que le retorne al ‘Encuentro’: «Al final del tiempo largo/ he vuelto al campo de mi infancia/ mis ojos cansados de negros paisajes/ han acariciado hoy los árboles/ que antaño me cobijaron»; el recuerdo del padre: «Mi padre se arroja desde el morro/ a las aguas de plácido oleaje/ pescaba con chambel sargos de espuma», o de la madre: «Mi madre trajinaba en la cocina/ Los vencejos rasgaban por la tarde/ las nubes y las brisas de levante/ Como mujer honesta y de su casa/ sus manos remendaban nuestras ropas/ constantes trabajando por nosotros».

Toda la obra de Francisco Peralto es brillante, pero si hay un volumen que sea luz y silencio al mismo tiempo, este no es otro que ‘Ritual’ (1968-2003). Con él he pasado horas de lectura de verdadera delectación. Sirva como ejemplo Elegías del silencio, tan actual hoy, y extraordinario. Escribe Peralto: «Todo es silencio/ Nunca me encontré tan solo y triste/ tan sordo (…) El silencio es útil para todas las cosas profundas/ para comprender el terror y el abismo/ para la vida y la muerte (…) Antes del principio/ era el silencio lo único existente».

Su buen amigo Juan Gaitán escribe: «…a Peralto, que es un poeta al que nadie ha podido callar jamás, pero al que acosan inmensos silencios (especialmente el de su ciudad, tan madrastra con él como con tantos otros) a veces, como ahora, le he visto escribir desde el dolor, desde la amargura, pero siempre, y, sobre todo, ahí está su mérito, desde la firmeza, desde lo profundo, desde su verdad de hombre entero, cierto, inquebrantable, desde su altura de poeta clamoroso y libre».

La obra de Francisco Peralto es colosal y brillante al mismo tiempo, merecedora de ser reconocida y destacada. Imprescindible de la poesía española contemporánea.