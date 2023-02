Qué tonta nuestra inteligencia artificial

«El realismo mágico parece interesante», me respondió el asistente de voz de mi teléfono al pedirle que me recomendara un libro para leer. Aquello me chocó, así que le pregunté por qué le parecía interesante. Su respuesta fue bastante decepcionante: «No lo sé». Creo que estamos exagerando las supuestas capacidades inteligentes de nuestros dispositivos electrónicos. No es que lo crea, lo sé. He aquí otra prueba de lo torpe que es mi asistente. Le pregunté qué opinión tenía de García Márquez, y esto me soltó sin despeinarse: «Me encanta el cine. Puedo buscar información sobre García Márquez. ¿Qué te gustaría saber?». Pues me gustaría saber quién demonios está convencido de que la Inteligencia Artificial ha llegado a la madurez. Tras este experimento, al que me lancé con bastante curiosidad y no demasiada esperanza, salí convencido de que la próxima recomendación lectora se la pido a un librero. Porque me encantan los gadgets, estoy muy lejos de ser un ludita, y hace mucho tiempo fui un joven lector de revistas como ‘Muy Interesante’ y ‘On Off’, siempre en la búsqueda de la última fruslería electrónica, pero está claro que la literatura sigue siendo un asunto muy serio como para dejarlo en manos de unos cuantos algoritmos que escupen frases sin sentido pero que parecen dominar nuestras vidas.