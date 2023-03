Guillermo Arriaga: El poder del libre albedrío

Si quieren leer un libro normal se han equivocado de sitio. Si buscan un gran tema central, delicado y profundo, de los que dejan poso, una novela de aventuras, una antigua novela de aristócratas ingleses mezclada con la evolución de la ciencia, la farmacia y la medicina: este sí es su libro. Pero aún hay más, si quieren sorprenderse con una forma inusual de escritura, no lo duden, este es el libro.

Todo comienza en el siglo XVIII en Inglaterra, cuando en una gran familia terrateniente, William Burton, a punto de cumplir los dieciocho años, debe ir conociendo la gestión de la hacienda y las tierras. En una de sus salidas de reconocimiento descubre uno de los grandes secretos de la zona, escondidos y ocultos para muchos: seres humanos atados cual animales, viviendo como ellos, seres deformes con poca capacidad de comunicación o nula. Su tutor quien le ha fomentado la curiosidad por el conocimiento científico no podrá contener las indagaciones que hará hasta conocer quiénes son esas personas y por qué están así. Esto motivará la plena renuncia a sus derechos de herencia, ser exiliado por su padre y descubrir su vocación, la medicina.

La base central de la novela será el conocimiento de personas con otras capacidades, personas en situación de discapacidad, discapacidades funcionales, acondroplasia o malformaciones genéticas y no sólo su tratamiento científico sino el morbo con el que son aún tratados, las disquisiciones teológicas que han producido o la forma en la que han de afrontar la vida con los cuidados necesarios y con las necesidades físicas y espirituales que sufren ellos y los familiares que les asisten.

Toda esta investigación y aprendizaje llevará a nuestro protagonista a la búsqueda del conocimiento, a través de un caso en concreto, las llamadas extrañas, que le llevará incluso a tierras casi desconocidas, lejanas y recónditas a través de los mares para encontrar una posible solución médica.

En cuanto a la escritura de la novela, como les dije al principio de la reseña, la singularidad y la originalidad la convierten en un proceso magistral de una técnica depurada. No encontrará un solo ‘que’, ni un ‘aunque’ o un ‘porque’, reelaborando de forma continuada el lenguaje. Los vocablos utilizados han sido especialmente revisados y comprobados y ninguno es posterior a 1790. Deberán hacer también uso del diccionario porque Arriaga se ha molestado muchísimo en buscar voces de la época sustituyendo a palabras que hoy sí existen pero que aún no habían sido inventadas en los años en los que se sitúa la historia. Si hablamos de los signos de puntuación nos sucede exactamente lo mismo, no hay casi puntos seguidos, muy pocos puntos aparte, ni capítulos ni bloques. A pesar de todas estas trabas que se propone el autor en la creación, la novela es de lectura rápida y ágil y sorprende al lector la velocidad a la que se es capaz de leer sin tener esas pausas.

Guillermo Arriaga Extrañas Editorial: Alfaguara Precio: 19,85€

La novela además, por el trasfondo que conlleva, invita al espectador a plantearse o replantear cuál es su posición con respecto a estas personas y cuestiona cuál es la filosofía de vida, si merece la pena dejarse llevar por las facilidades de una situación económica desahogada con todo un futuro por delante para disfrutarlo o ser consecuente con la vocación a la que se siente llamado el protagonista y complicarse la vida a favor de los demás.

En el desarrollo de la historia no podrán dejar de ver similitudes con otras grandes novelas. Por ejemplo, en la evolución del joven hasta su edad adulta recuerda a Dickens con su ‘David Copperfield’. La sensación de soledad de William en su exilio tras haber sido echado del seno familiar tiene reminiscencias a ‘Cien años de soledad’ de García Márquez. El tratamiento de las malformaciones en los distintos pacientes rememora al ‘Frankestein’ de Mary Shelley en la parte de aventuras no tiene nada que envidiar a Defoe o a Stevenson con ‘La isla del tesoro’. Estilos variados en una sola historia que la hacen redonda en su conjunto. La última frase de la historia es la clave para comprender todo.

Creo que todo lector debería tener la oportunidad de leer un libro con todas estas características, al menos, una vez en la vida. La reflexión que llega a través de la historia central, las aventuras, las penurias y alegrías por las que pasa el protagonista y sobre todo la escritura hacen de esta novela una rara avis con la que enriquecer una biblioteca.