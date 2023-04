Hubo más poesía en el concierto de Enric Montefusco al que fui hace unas noches que en muchas secciones de Poesía de las librerías españolas. También hubo en lo del vocalista de Standstill bastante de montaje escénico, que antes decíamos teatro, convivencia también muy habitual en las librerías por culpa de ese odioso combo de Poesía-Teatro que ofende a cualquier lector. Antes de que alguien me diga que se venden pocos libros de poesía, debo recordar que para poder comprar algo primero debes poder encontrarlo: sin libros de poesía en las estanterías pocos ejemplares se van a vender. Supongamos que vas a buscar algo de Simic y no solo no lo encuentras sino que en la balda hay más volúmenes de ‘La fundación’ que de cualquier poeta, pues te desanimas –y no tengo nada en contra de la obra de teatro de Buero Vallejo-. Y esto de Buero Vallejo es real, hasta el punto de que en la supuesta sección de Poesía de Amazon lo destacan como el segundo libro más vendido –también la gran tienda online cae en ese vicio sin que yo vea la necesidad de esta ofensa-. Hubo un tiempo, hace ya muchos años, que en mi ciudad llegó a existir una librería especializada en Poesía, vivir para ver. La Casa Gerald Brenan ha celebrado en estos días la hermosa anomalía que fue El Árbol de Poe, y entre otras cosas han mostrado un documental de Soledad Villalba y Pablo Macías. No todo está perdido.