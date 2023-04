No es que suela leer mucho en vacaciones, pero esta Semana Santa ni me he acercado a un libro porque me ha tenido ocupado la apertura de un centro de exposiciones que se supone que coordino, en colaboración de Lorena Codes, mi cómplice en muchos crímenes, y Achi Castillo, cuya amistad comienzo a disfrutar. Así que mis lecturas se han reducido al folleto de ‘Vivir en la pintura. Arte español en la Colección Carmen Thyssen’, que es la muestra con la que hemos empezado en el Centro Mirador del Carmen de Estepona. Esta descarada publicidad me la permito porque quería dejar por escrito, y de forma pública, la satisfacción de ver unas salas llenas con gente de todas partes y que además salen de ellas más contentas que cuando entraron. No es la primera vez que me dedico a esto, pero pocas veces antes he estado tan feliz con el trabajo hecho. Y también quiero aprovechar este discreto publirreportaje para mencionar a nuestro equipo, de los que es fácil sentirse orgulloso: Victoria, Auxi, Gema, Rodrigo y José -antes de abrir, en el montaje, todo fue posible gracias al bueno de Juan Santos y su gente-. Abrieron las puertas siendo bienintencionados amateurs y en apenas unos días ya son profesionales. Por cierto, que lo que exhibimos no es cualquier cosa, por aquí andan Saura y Tápies, también Sorolla, Casas y Rusiñol, y no están solos: son casi cincuenta las obras que se han venido hasta la playa de Estepona a expandir eso de la Málaga de Museos, que ya no es solo algo que pase en la capital. En fin, que si alguien quiere saber de mí pues estaré por aquí hasta septiembre, pero creo que ya podré traer algún libro porque una semana sin pasar páginas se me ha hecho eterna.