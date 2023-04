Razón, arte y Schopenhauer

Comúnmente solemos encuadrar a Schopenhauer dentro de los llamados «filósofos del pesimismo» entre los que es considerado el máximo representante. El alemán no oculta nunca sus intenciones a la hora de establecer los parámetros de su teoría filosófica ni su ámbito de estudio. A Schopenhauer le interesa el hombre. Pero no la parte bonita o sencilla de entender al hombre. No, a Schopenhauer le gusta mirar las miserias humanas y ponernos ante un espejo para que nos veamos como realmente somos.

En esta magnífica edición que hace la editorial Acantilado de ‘El arte de tener razón’ podemos observar que Schopenhauer sigue apegado a su temática favorita, el ser humano. Pero, en este libro no va a tomarse tan en serio a sí mismo. Nos encontramos con un texto escrito para divertirse. Resulta patente en el tono, casi jocoso, con el que presenta alguna de las treinta y ocho estratagemas. Además, este tratado, sí bien está terminado, nunca fue hecho para que el público lo leyera. Es por eso que el autor se relaja y usa un lenguaje que, aún siendo muy incisivo, es alegre y despreocupado, lejos del tono pesimista habitual en sus obras. En este volumen Schopenhauer hace lo que mejor sabe hacer, ponernos ante el espejo y declarar abiertamente y sin ningún complejo la idiosincrasia del ser humano. Él ya había hablado con anterioridad del deseo en ‘El mundo como voluntad y representación’ y aquí retoma el deseo como concepto clave en la esencia humana. Grosso modo podríamos decir que el ser humano desea ganar a toda costa. Así que Schopenhauer crea esta dialéctica erística con el fin de enseñar cómo ganar siempre una disputa. Para ello, nos enseñará a utilizar argumentos «ad rem» «ad hóminem», contra la cosa, contra el hombre, respectivamente. El filósofo dice que el argumento que debe usarse si queremos tener un debate real es el primero, encontrando aquí alguna salvedad (como retorcer la conclusión del argumento de tu oponente para traerlo a tu favor), como podemos ver en la estratagema número 1. Schopenhauer es consciente de esta suerte de «todo vale» humano, y por eso nos hace hincapié en los argumentos «ad hóminem» Sabe que serán los más utilizados por nuestros oponentes para tener razón y ganar el debate, porque el ser humano quiere vencer a cualquier precio. A lo largo de las treinta y ocho estratagemas de este libro Schopenhauer nos enseña a detectar cualquier tipo de ardid de nuestros oponentes dialécticos y a tener, como no podía ser de otro modo, siempre razón. El arte de tener razón Arthur Schopenhauer

