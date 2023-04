Gustavo Rodríguez: el último viaje

Ha acertado el jurado del Premio Alfaguara de novela 2023 seleccionando este libro de Gustavo Rodríguez (Lima, 1968), desconocido en España, autor de obras tan estimables como ‘La furia de Aquiles’ (2001) o ‘Madrugada’ (2018). ‘Cien cuyes’ es un libro que sorprende, tanto por la temática elegida -ese último viaje machadiano de quienes saben que llega una edad en que la felicidad consiste en que nada te duela demasiado-, como por el tono empleado y los perfiles de los personajes, mayores (o viejos) ilustrados pertenecientes a una improbable clase alta limeña educada y progresista.

El eje central del libro es una joven cuidadora campechana, hilo conductor de las diferentes historias que trenzan el libro y que van a dar a la mar, en términos manriqueños. El protagonismo de ancianos cultivados permite al autor hablar de jazz, de cine, de literatura, y poner en boca de los personajes reflexiones que no son habituales entre las personas mayores que se asoman lúcidas a su destino final. Y es precisamente esa mirada madura hacia los últimos años de vida, esa constatación de que, por ejemplo, envejecer es mantener cada vez menos conversaciones, la que permite al autor plantear los verdaderos problemas de fondo de esas personas que pretenden, o demandan, algo tan simple como morir con dignidad, una cuestión que se acaba de regular en España pero que colisiona de manera frontal y violenta con determinados postulados ideológicos y religiosos.

No parece un debate abierto en Perú, aunque se trate de un tema universal. Y desde luego no parece un asunto que vaya a estar en la agenda política inmediata del país andino, sometido a lamentables turbulencias políticas en los últimos tiempos. Sea como sea, el libro no sólo enfoca la cuestión desde el punto de vista de sus principales personajes: doña Carmen, el ilustrado y entrañable doctor Jack Harrison, o los Siete Magníficos, amigos de una residencia de alto nivel; también plantea el papel de los hijos que se desentienden de sus padres y madres, o de los sobrinos ausentes que, llegado el momento, necesitan buscar culpables porque ellos mismos no soportan su obvia responsabilidad, ese no haber estado que sólo golpea cuando ya es demasiado tarde.

Hay muchos motivos para leer ‘Cien cuyes’ y para recomendar su lectura. Es un libro que trata a los mayores como adultos, racionales y lúcidos. El ritmo es ágil, construido a partir de episodios cortos pero intensos. Las distintas historias van confluyendo con fácil naturalidad. Y el cierre es redondo, emotivo y creíble. Y aunque ya a mitad del libro se nos ocurra pensar en ‘Arsénico por compasión’, una película que no citan los cinéfilos integrantes de la canosa pandilla de Los Siete Magníficos, a medida que la trama avanza irrumpe el recuerdo de ‘Diez negritos’, por motivos que descubrirán durante la lectura de este libro, compendio de humor inteligente y amargo.

Es mejor arder que consumirse lentamente. Esta frase de una canción de Neil Young, rockero incombustible, traza la hoja de ruta de los personajes de esta novela que destierra cualquier referencia religiosa y, por lo tanto, reclama una creencia laica basada en la cultura, la educación y la belleza; en el respeto a los demás, en la convivencia tolerante. Es verdad que las cuidadoras son cholas, las hermanas Eufrasia y Merta Vela, emprendedoras a su manera, mujeres con carácter capaces de salir adelante a pesar de las dificultades económicas y etnográficas. Y es cierto que los mayores que son cuidados son blancos, criollos, miembros de familias de pedigrí y, por esa razón, con acceso a esa misma cultura -los libros, la música, el cine- que en la vida real une a las clases altas y las separa del resto, y que en la novela reúne a dos mundos con enormes dificultades para encontrarse en un terreno común, para comunicarse en un lenguaje común. Es en esta intersección donde encontramos otro de los mensajes más poderosos de esta obra estupenda: la posibilidad de ese espacio de encuentro, la necesidad de contar todos con todos.

¿Piedad o potestad? He aquí la cuestión clave en esta historia que nos atrapa, interpela, seduce y conmueve. Las mismas sociedades que arrinconan a sus viejos por improductivos, por incómodos, porque nada debe parar las máquinas y el fuego fatuo de la perfecta modernidad tecnológica, les exige una invisibilidad carente de misericordia, una resignación que tiene sus raíces en una forma de pensar y entender la vida muy alejada de la estúpida aceleración contemporánea y sus exigencias. Y en este dilema cotidiano entre lo que es la vida y lo que debe ser el deseo de vivir, la respuesta del autor no es otra que la apelación a la dignidad, la piedad, la empatía y la solidaridad.

La historia que cuenta Gustavo Rodríguez no se circunscribe, por tanto, a esa improbable Lima de 2023, sino que aborda un asunto universal que va desde la relación de los cuidadores con los mayores hasta el pasivo papel de hijos y familiares, pasando, por supuesto, por el a veces no tan escondido deseo de la gente mayor de poder morir con dignidad. Un asunto complejo que va a ir a más en las envejecidas sociedades de los países más o menos desarrollados. Bajo el humor sutil y consistente de Cien cuyes se agazapan preguntas difíciles de responder, pero que más pronto que tarde llegarán con todo su calado a cualquiera de nosotros.