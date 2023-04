Bienvenido de nuevo, señor Hole

Nesbo ha vuelto a hacerlo. Ha conseguido volver a poner patas arriba los esquemas del género negro escandinavo. Será por eso que cuenta ya con más de 50 millones de ejemplares vendidos internacionalmente, que sus novelas se han traducido a 50 idiomas y que ha vendido sus derechos a los mejores productores de cine y televisión. Y es que gracias a Harry Hole, su detective fetiche, Jo Nesbo llegó a recibir el premio Peer Gynt Prize del Parlamento Noruego por contribuir a mejorar la reputación del país frente al extranjero.

Pero vamos a lo que vamos, ha vuelto Harry. Nos encontramos a Hole en América, concretamente en Los Ángeles. En el límite. En sus límites. A punto de desaparecer, sin ilusión en la vida, ni por el trabajo –que no tiene- y sin actitud de cuidarse ya que lo encontramos absolutamente alcoholizado absorbido por una gran dependencia. En las últimas, conoce a una actriz mayor, Lucille, con grandes deudas que lo acoge y lo viste con un traje caro y unos zapatos exquisitos a cambio de protección. Pero no será suficiente, y tendrán que buscar el dinero para pagar la deuda con unos mexicanos si no quieren pasar al otro barrio.

Mientras tanto, en Oslo, aparece una chica joven semidesnuda muerta tras asistir a una fiesta de un gran magnate inmobiliario que además era su sugar daddy. A los pocos días aparece otra chica que también ha sido asesinada, con parecida presentación de cuerpo y que también había asistido a esa fiesta, aunque los indicios apuntan ya a un asesino en serie.

Los abogados del magnate se ponen en contacto con Harry Hole para que investigue de forma privada y discreta quién es el autor de estos asesinatos ya que la opinión social empieza a acusar a su defendido y la imagen pública del magnate se está deteriorando lo que repercute en sus negocios. Harry acepta a cambio del dinero que servirá para saldar la deuda en América y la vida de su amiga Lucille, sólo hay un problema: tiene diez días para conseguirlo. Comienza la cuenta atrás.

‘Eclipse’, la decimotercera entrega de Nesbo con Harry Hole acaba de empezar, a partir del momento en que regrese a Oslo para la investigación, la acción irá aumentando hasta tomar una velocidad de crucero que sólo será interrumpida por unos maravillosos y magistrales giros en la trama que conforme se acercan a las últimas etapas van en aumento -liberando aún más tensión- para llegar a un final de apnea.

Una trama enriquecida con problemas basados en la confianza, la amistad, la paternidad, la homofobia, el derecho a la eutanasia, el periodismo sensacionalista, las armas biológicas, la venganza… problemas que vienen del maravilloso entramado coral que acompaña a Harry en la resolución de la investigación, unos compañeros de viaje tan extraños como él, desde un enfermo terminal de cáncer, a un policía corrupto, un delincuente del menudeo que se ha reconvertido en taxista o una patóloga y que serán los que vayan presentando al lector todos los hilos con las diferentes temáticas referidas anteriormente.

Nesbo ha jugado como siempre con una trama sutilmente complicada porque aunque hay un gran problema a resolver el entramado de hilos da paso a escenas perturbadoras que conectan con la psicología de los personajes y nos harán comprender su forma de pensar. La historia con un narrador omnisciente nos dejará conocer de primera mano las intrincadas ideas del asesino y sus pasos, lo que dará aún más actividad a la novela equilibrando y dosificando la información que recibe el lector.

De marco, Oslo, agria y dulce a la vez, polarizada en algunos casos en la presentación de su sociedad, adinerada, corrupta, de grandes adicciones, dulce o familiar, pacífica… estos grandes fondos darán paso a los maravillosos puzles y rompecabezas con los que el autor dibuja el proceso narrativo y que llenarán de adrenalina, terror y misterio todo el discurrir de la lectura.

La cita bíblica «El sol se tornará en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor» nos dará el giro del final: un eclipse de luna roja, donde será el momento de conocer quién es quién. Como les dije antes, el final, de apnea, se resuelve en las tres últimas páginas de libro con el giro de los giros no esperados que sorprenderá incluso al más avezado de los lectores de novela negra.

Por cierto, si acaban de llegar a la novela negra escandinava, bienvenidos, recuerden que no es apta para todos los públicos, porque suele ser bastante dura y sangrienta. En este caso si dudan sobre conocer humores o secreciones corporales además de sangre, no es su lectura a pesar del trato exquisito y delicado de Nesbo, ¿Se puede ser exquisito con el gore y la sangre? Rotundamente, sí, y este es el ejemplo. Si ya conocen la novela negra escandinava y al autor sólo puedo decir: lo ha vuelto a hacer.

Ha sacado oro de Harry Hole cuando creíamos que lo habíamos perdido. Por cierto, aunque no es indispensable para la investigación de este caso, (porque Nesbo nos dará las pistas suficientes para conocer la vida pasada de Harry) recuerden que este es el décimo tercer libro sobre este detective y que si pueden leerse los anteriores, el conjunto es una de las mayores obras de novela negra y de éxito que se conocen.