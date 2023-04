Charles David Ley: recuerdos literarios

Charles David Ley (1913-1996) era un inglés afable, algo desgarbado, poeta, traductor, licenciado en Letras que llegó a España, ya absolutamente enamorado de ella, en 1943 para trabajar en el Instituto Británico. Procedía de Lisboa, donde ejerció de profesor en la misma institución durante varios años. Ya tenemos todos en el imaginario cómo era Madrid, España, en esa época, medio país encarcelado y el otro medio pasando hambre. Represión, grisura, nación maltrecha y aún en carne viva. Sin embargo, este libro desmiente un poco que aquello fuera un páramo cultural. Notables talentos que se relacionaban entre sí, sobre todo en los cafés, que escribían y producían sí que había, aunque obviamente no se podía discrepar del régimen y no poco del ingenio literario estaba en el éxilio. Como su admirado Cernuda, al que visitaba en Londres, del que escribió mucho y con el que trabó una gran amistad. David Ley permaneció en Madrid hasta 1952, cuando se trasladó a Salamanca para enseñar en su universidad contratado por el rector Antonio Tovar. Más tarde, viviría a caballo entre Inglaterra y España.

El volumen que nos presenta Renacimiento contiene en realidad dos libros. El editor, José Esteban, nos lo explica en el prólogo. En un encuentro en los años setenta, Esteban le dijo que por qué no escribía sus recuerdos españoles, a lo que David Ley respondío: si me los publicas. De ahí surgió ‘La Costanilla de los diablos’, publicado por primera vez en 1981 y que reseña sobre todo la estancia en la capital de España. Pero más tarde, el hispanista entrega a imprenta otro trabajo, ‘La cueva de Salamanca’, que permanecía inédito. José Esteban los une y de ahí el doble valor del libro por el que desfilan, entre otros muchos, Cela, Panero, Rosales, José García Nieto, Rafael Morales o José Hierro. También Esteban Salazar Chapela, periodista malagueño de obra más que recuperable, un Chaves Nogales, salvando ciertas distancias, que dirigía una pequeña agencia de noticias en el Londres de los años cuarenta. La prosa de David Ley es clara, nada alambicada. Está salpicada de nombres y en general sus pasajes son la transcripción de unos recuerdos, a veces a vuelapluma, de carácter entrañable.

No hay acidez ni ajuste de cuentas. Sí bonhomía y una, a veces soterrada o otras explícita, admiración por España y por los españoles. Y por su carácter. El autor nos sienta en las tertulias del Gijón y del Fénix; nos lleva a las tascas, palabra que se repite bastante, donde los literatos tomaban vinazos. O nos lleva a "tomar copitas" expresión varias veces usada para describir los más variados encuentros. Charles David Ley gustaba de pasear por las calles de Madrid, nos lo cuenta, gustaba de perderse, observar, absorber la temperatura vital y el carácter de la ciudad. Vivía céntrico y cuando su trabajo, y sus paseos, concluían, llegaba la hora de brujulear por las numerosas tertulias de la época en las que el británico acabó siendo uno más. Uno más de los que escuchaban esas auténticas conferencias de café de gente como Julián Ayesta, Luis Landínez o Enrique Azcoaga. O de Pío Baroja, que sale mucho en el volumen, retratado como hombre sabio y silencioso, un tanto disruptivo a veces, al que solía visitar en su domicilio. Diría Baroja de él: «Qué extraño hombre que con la que está cayendo en el mundo solo se preocupa por la poesía española». No falta algún encuentro con Cansinos Assens. O con Gómez de la Serna, cuando pasó por Madrid interrumpiendo brevemente su exilio bonaerense, ni las visitas a Vicente Aleixandre o la frecuentación, casi diaria, de Dámaso Alonso. No menor es su labor de guía turístico espiritual literario de algunos compatriotas, como Roy Campbell, personajazo, poeta, fascistón que gustaba de los placeres madrileños. David Ley es cordial, no juzga y su testimonio llena un vacío sobre la actividad literaria de posguerra y también sobre sus revistas, algunas muy estimables y que cita a menudo. Un libro memorialístico que homenajea el talento literario español en época tan cruel. Un foráneo que nos miró con buenos ojos.