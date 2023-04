El primer truco del Doctor Extraño.

El surgimiento de nuevos superhéroes fue una constante en Marvel durante la década de los sesenta. Después de poner en marcha las aventuras de Los Cuatro Fantásticos, Hulk, Thor, Spiderman e Iron Man, en la Casa de las Ideas no tenían ninguna intención de detener tan buena racha. En este momento de euforia editorial, Stan Lee y Steve Ditko –tándem creativo que dio a luz a Spiderman– presentaron al Doctor Extraño, un personaje sobre el que no había demasiadas esperanzas puestas y que, además, no reunía las características de los anteriores, al no tratarse de un joven atormentado y con serios problemas para lidiar con sus increíbles poderes.

De este modo, el número #110 de Strange Tales –serial de relatos breves que tenía como principal protagonista a la Antorcha Humana– vio nacer en julio de 1963 al hechicero del Greenwich Village, cuyo primer truco fue internarse en la dimensión de los sueños de un hombre angustiado por una lúgubre figura que se le aparecía cada vez que se iba a la cama. Con esta germinal historia arranca el volumen Doctor Extraño #1, la nueva publicación de la Biblioteca Marvel de Panini, dedicada a recuperar cronológicamente las primigenias publicaciones de la Casa de las Ideas. El título contiene las primeras 16 entregas de Strange Tales en las que aparece el Maestro de las Artes Místicas. En el texto que cierra este volumen, Stan Lee se disculpa por lo que considera un error de libro por parte de Marvel: haber publicado las tres primeras aventuras del Doctor Extraño (Strange Tales #110, #111 y #114) sin explicar quién era y de dónde provenía. Los lectores de entonces, al igual que los de ahora, tuvieron que esperar al cuarto número (#115) para conocer los detalles del engreído cirujano Stephen Extraño, el accidente que le trastocó la vida y cómo aprendió, en una remota cordillera asiática, las artes de la magia negra. El enigmático Doctor Extraño, que en estas primeras historias se las tendrá que ver con una interesante galería de villanos, como Pesadilla, el Barón Mordo y Dormamm, fue ganado adeptos poco a poco hasta convertirse en toda una estrella de los cómics, sobre todo, y para sorpresa de sus creadores, entre un público más adulto de lo habitual. Biblioteca Marvel Doctor Extraño #1

: Panini Precio: 12 euros cada ejemplar La nueva entrega de la Biblioteca Marvel se completa con los volúmenes El Asombroso Spiderman #2 y Los Cuatro Fantásticos #4. El segundo tomo sobre los inicios del Hombre Araña contiene seis números de la colección Amazing Spiderman (del #5 al #10) en los que un desbordado Peter Parker se las tendrá que ver con dos súper villanos inéditos hasta la fecha: nada más y nada menos que Lagarto y el temible Electro. Por su parte, el cuarto volumen protagonizado por la Primera Familia está formado por tres números de la cabecera (Fantastic Four #18-20), en los que aparece por primera vez el temible faraón Rama-Tut, y el primer anual de la colección: una publicación histórica en la que Namor, el Hombre Submarino, recién coronado Príncipe de Atlantis, inicia una brutal ofensiva contra la raza que habita en la superficie de Manhattan. Un ataque que solo podrá ser repelido por el cuarteto que héroes que vive en el edificio Baxter.