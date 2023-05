Difícil, por no decir imposible, sería definir la poesía. Sin embargo, ahí está, presente en la vida como lo está el pan de cada día. Hay quienes se dedican a desprestigiarla con comentarios tan pobres como malintencionados. Para estos, la indiferencia. Alejandra Pizarnik la define con estos extraordinarios versos: «…una mirada desde la alcantarilla / puede ser una visión del mundo / la rebelión consiste en mirar una rosa / hasta pulverizarse los ojos»; y añade, acertadamente, Mario Benedetti: «Por más que la industria editorial considere la poesía como la gran Cenicienta de la literatura, siempre será la verdadera alma del mundo». Muchos son los poetas que se afanan en dignificar este arte minoritario, sí, pero al mismo tiempo imprescindible para entender la vida o el alma de las cosas. En este lado se halla la poeta asturiana Isabel Marina (Avilés, 1968), con su libro ‘Un árbol que tiembla’, aparecido en el sello editorial El sastre de Apollinaire es una prueba de esa esencialidad poética.

Ángeles Carbajal que prologa este libro escribe: «Un árbol que tiembla es un libro de honda y reposada emoción que cala el alma. Sosteniendo en cada verso el temblor de la humana fragilidad no cae en el amargo nihilismo; entre la finitud y la transparencia, Isabel Marina sabe que el presente, lo mismo que el pasado, los mismo que el futuro, puede ser algo más que el espejismo en el que todo acaba por desvanecerse, puede ser y es poesía». Es justo este concepto de poesía al que aludíamos antes lo que añade valor al hecho poético, porque se trata de buscar, al fin y al cabo, en lo desconocido, el alma o la esencia de las cosas.

‘Malinconia’, ‘Fragile’ y ‘Bloom’ constituyen el corpus de este poemario. En estas tres partes se halla la voz personalísima de Isabel Marina, esa que busca en los recuerdos recuperar su esencialidad, trasladándonos así hacia un espacio de auténtica armonía en el cual las palabras se asientan sobre la base del discurrir del tiempo, de las sensaciones y percepciones del mundo real. En perfecta comunión con la Naturaleza, Isabel Marina ha escrito de salvar y salvarse esde la hondura y la melancolía, sí, pero también desde la fragilidad humana y la esperanza. La salvación, sin duda, está en la poesía. En la poesía viva y luminosa de Isabel Marina: «La poesía no es literatura. / Es aquel resplandor rojizo/ sobre el muro en el camino, / es la onda que describía el agua/ en el estanque de nuestra infancia, / la luz de ese cuarto/ donde lentamente fuimos creciendo, / la estantería donde esperan/ los viejos libros, las postales, / los recuerdos. (…) Es un brebaje que resucita, / un mantra que salva, / un sinsentido/ que nos embriaga». No está muerta la poesía, no.