Mientras los guionistas de Hollywood se ponen en huelga indefinida porque parece que la parte del pastel que les llega no les da para engordar, aquí los que de vez en cuando le damos a la tecla les miramos con envidia y asombro: ¡están sindicados! Que un colectivo creativo, y además de escritores, pueda estar sindicado y reivindique con una huelga subidas salariales y mejores condiciones laborales resulta increíble visto desde esta España socialdemócrata de pega y boquilla. Algo hemos hecho mal en este país, y no todo es culpa del Rey Emérito: creo que todos somos responsables de este desastre. En una nota más amable de esta semana, me acaba de llegar a la mesa un ejemplar de ‘V13. Crónica judicial’ (Anagrama, 2023), de Emmanuel Carrère. A ver, este libro es la crónica que el escritor francés nos ofrece del juicio de los atentados en la Sala Bataclan. Y sin haberlo leído aún, no me atrevo a aventurar un juicio, aunque solo el hecho de que este libro exista ya es una prueba de la mejor salud social y política de la sociedad francesa. De nuevo, aquí miramos con cierta envidia el debate político de Francia, que siendo un país convulso, no falto de graves injusticias y con arrebatos violentos, no le faltan voces que exponen esas realidades, mientras que nosotros somos una sociedad muda y sorda en un viaje a ninguna parte. Hoy no estoy optimista.