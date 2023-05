A la perturbadora sombra de una pintura

‘La sombra’ es una novela breve cuyo eje central parecen ser los celos del protagonista, el doctor Anselmo que peca de una imaginación desbordante y ridiculiza una enfermedad que tanto daño puede causar no sólo a quien lo sufre si no al amado. Quizá porque la obra se publicó por entregas a veces da la sensación de que no termina de arrancar con la premura que estamos acostumbrados en una sociedad, la actual, que nos lleva a consumir rápido incluso el entramado y final de un libro. Por eso cada uno de los trece fascículos que la componían acababan en una interrogante: mantener el interés del lector e incluir las reiteraciones innecesarias que harían recordar los detalles del drama.

Estamos ante una de las primeras obras de Pérez Galdós y por eso aún vacila en una inspiración romántica –que vemos en el retrato encantado, el doble, el reflejo o la sombra- y tintes realistas que se fundan en la ciencia. Con ello empieza a desarrollar lo que será el mundo narrativo propio de Benito Pérez Galdós con sus diferentes niveles de significación. Anselmo está enamorado, y así nos lo dibuja el autor, pero duda, duda de un cuadro, el del rapto de Helena por Paris, y sobre todo de Paris, al que dota de tintes fáusticos llevándonos hasta la compasión del pobre doctor. La diferencia de don Benito es que se aleja de la producción fantástica y legendaria al insertar esa fantasía dentro de la cotidianidad de la vida en pareja y los tintes de novela negra rozan en la burla desarrollando más el análisis psicológico de protagonista y su antagonista. Benito Pérez Galdós La sombra Editorial: Cátedra Edición: Juan Antonio Molina Foix 200 pp Precio: 14,50 € La frontera entre la realidad y lo figurado se desdibuja, se crea un ambiente difuso donde la neblina de la mente nos deja paso a grandes escritores como Goethe o Cervantes. El lenguaje, nos lleva a un juego del gato y el ratón con el autor, que nos dejará en el aire la certeza para que nosotros mismo escojamos la solución que mejor se nos acomode y es que sólo la imaginación creadora puede ponerle límites a la realidad. Como dijo Max Aub «el realismo español no representa sólo lo real sino también lo irreal porque para España, en general, siempre fue imposible separar lo que existe de lo imaginario» Absolutamente recomendado, siempre Galdós, pero especialmente para aquellos que se inician en su lectura.