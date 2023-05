Andrés Ortiz Tafur, existencialismo poético entre las manos

Mas o menos a una cierta edad (que suele ser una edad cierta), nos suele acometer una crisis existencial. Y, a veces, a los escritores, a los poetas, esa crisis existencial que se presenta, pongamos por caso, en la frontera del medio siglo, deviene en una cierta mirada existencialista sobre la vida. Como sin duda recordarán, el existencialismo nació como corriente filosófica pero acabó derivando esencialmente en una fórmula literaria que analiza, entre otras cosas, la condición humana, sus emociones y el significado de la vida basándose en la certeza de que el mundo el absurdo, por una parte, y por otra, que no bastan la ciencia y la moral para entender la existencia humana, que acaso sea inentendible.

Y aunque sea un error (frecuente, pero error) confundir la literatura con el diario personal, y el «yo poético» con el escritor, casi está el crítico por asegurar que el último libro de Andrés Ortiz Tafur es la destilación de una crisis existencial. Y, si acaso no lo fuera y el crítico errase el tiro, al cabo daría igual, porque ‘Traigo noche en los zapatos’ es, esencialmente, un libro existencialista, un poemario en el que el autor se plantea esas cosas que antes decía, el sentido de la vida, la condición humana, las emociones y, en suma, lo absurdo que es el mundo.

Pero vayamos por partes. Empecemos por el título, ‘Traigo noche en los zapatos’. No «la noche», que determinaría un total, un absoluto. No. Es «noche», un poco de noche, como quien tiene «arena» en los zapatos y no toda la playa. Hasta ahí afina expresivamente Ortiz Tafur. Y acaso esa noche impide caminar con soltura, como cuando se tiene arena en los zapatos.

Está trenzado el libro con un lirismo que nace de la naturalidad expresiva, y que se agradece por cuanto no tiene de artificial, de búsqueda de lo «poético». Es poético porque nace sin artificios. Y con ese lirismo el autor va planteando interrogantes y realizando hallazgos sobre la vida, sobre su complejidad y su sencillez, sobre el paso del tiempo, la juventud perdida (como en los poemas ‘Sábado tarde’ y ‘Habitación libre’) y la cercana percepción de la vejez.

Un ser humano es, acaso, todos los seres humanos, como una gota de mar es todo el mar. Y Andrés Ortiz Tafur, observador de la vida, nos pone frente al espejo al mismo tiempo que se mira a sí mismo, contempla el camino recorrido y hace balance. Un balance poético, cercano, como de amigo que te habla desde una belleza y una profundidad que solo tiene lo natural, lo certero, lo artístico.