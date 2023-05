Empaquetar un drama para convertirlo en casi una parodia

Harper Collins dice que Ana Obregón es «una de las mujeres más queridas y reconocidas de nuestro país» y que «nos ofrece un desgarrador testimonio sobre la pérdida de su hijo Aless Lequio, tras una larga y dura enfermedad» en ‘El chico de las musarañas’, libro que han publicado con gran éxito –salió a la venta el pasado 19 de abril y sigue en el segundo puesto de los libros más vendidos-. Si la inteligencia y tesón con la que Ana Obregón ha vendido su vida a trozos las hubiese dedicado como bióloga a la investigación, wow. Año tras año, miro las listas de ventas con el afán de encontrar alguna señal que despierte en mí un poco de esperanza. Creo que desisto. Porque salvo el séptimo puesto de Maggie O’Farrell con ‘El retrato de casada’ (Libros del Asteroide, 2023), todo lo demás me deprime de un modo u otro. Es más, el que en plena temporada de Ferias del Libro haya tantos volúmenes de autoayuda entre los que de verdad compran los lectores de este país hace que aún me preocupe más de lo habitual. Y qué le voy a hacer si el drama de Ana Obregón me interesa lo justo como para leer un par de tweets o mirar de reojo la portada del Hola por si cuenta algo nuevo, pero no como para soltar 21,90 euros y dedicarle varias tardes. Quizá esté desconectando de forma definitiva con las preocupaciones de mis conciudadanos, pero ya no hay vuelta atrás.