J. G. Ballard: destellos de nuestro presente

«Muchas de las historias de esta recopilación aparecieron publicadas por primera vez en revistas de ciencia-ficción aunque los lectores de la época se quejaban mucho porque no las consideraban ciencia-ficción en absoluto. Pero a mí me interesaba el futuro real que se nos venía encima y mucho menos el futuro inventado que prefería la ciencia-ficción. Huelga decir que el futuro es una zona peligrosa en la que aventurarse» explicó J. G. Ballard (1930-2009) en una breve nota en 2001 y que prologa este primer volumen de ‘Relatos’ (Alianza, 2022). Y leídos ahora, se puede entender la decepción de unos lectores aún acostumbrados a space-operas a lo Buck Rogers que debían enfrentarse a los visionarios y retorcidos destellos de un futuro cercano que ya ofrecía un debutante Ballard en sus primeros cuentos.

Este primer volumen de relatos reúne los treinta y nueve primeros que publicó. En las 850 páginas de esta primera parte están incluidos solo los que van de 1956 hasta 1964, pero el segundo volumen, que alcanza hasta 1992, no tardará en llegar a las librerías –la traducción corre a cargo de David Tejera Expósito-. Se agradece este esfuerzo de Alianza por presentar de forma completa y ordenada la producción dispersa de J. G. Ballard, cuya valía es en absoluto menor: «Los relatos cortos son como monedas sueltas en el tesoro de la ficción. Es fácil obviarlos debido a la abundancia de novelas que hay, una moneda sobrevalorada que con frecuencia se demuestra falsa. Como en Borges, Ray Bradbury o Edgar Allan Poe, los mejores relatos cortos se acuñan con metales preciosos», en palabras del propio Ballard, un claro defensor del género. Si alguien tiene dudas, de nuevo él mismo las despeja: «Los relatos cortos siempre me han parecido importantes. Me gusta su idoneidad para tomar instantáneas, su capacidad para centrarse con intensidad en un solo tema».

Quien no haya leído jamás un relato de Ballard pero sí alguna de sus novelas más afamadas, puede llevarse alguna agradable sorpresa, porque la mecánica de trabajo del escritor británico pasaba por utilizar este formato pequeño «para sacar a la luz ideas que luego se pueden desarrollar en novelas. Casi todas mis novelas partieron de ideas a las que había apuntado con anterioridad en algún relato corto. Quienes hayan leído ‘El mundo de cristal’, ‘Crash’ o ‘El imperio del sol’ encontrarán su simiente en algún lugar de esta recopilación», reconoce sin tapujos el autor. Así, este primer volumen nos vuelve a poner frente a un futuro cruel que ya es nuestro presente, algo de lo que nos avisó uno de los escritores más visionarios de nuestro tiempo.