William Ospina: Humboldt, pasión por el conocimiento

Cualquier ser humano que haya vivido tiene una historia, un argumento para ser novelado. Incluso las vidas más insignificantes, las que pasaron más desapercibidas en su momento, las de ese tipo de personas que no son casi recordadas, que vivieron discretamente entre sus contemporáneos, incluso esas vidas contienen sin duda un material novelable, podrían ser narradas y resultar literariamente atractivas. Cuánto más si la vida de la que hablamos está llena de sucesos, de viajes, de experiencias, de descubrimientos científicos y geográficos. Si estamos ante una vida así el interés de la novela está garantizado.

Eso es lo que ha hecho William Ospina con la vida de Alexander von Humboldt, un personaje inmenso, prácticamente inabarcable, construyendo una novela de fondo biográfico (ya se encarga el autor de explicarnos que no, no es una biografía, es una novela) que está escrita desde el insobornable gusto por contar una historia, aunque se sepa de antemano que esa historia es, como la vida de su protagonista, inabarcable.

Así que con el sugerente título de ‘Pondré mi oído en la piedra hasta que hable’ William Ospina nos propone una novela biográfica sobre Alexander von Humboldt, que fue un polímata, geógrafo, astrónomo, humanista, naturalista y explorador prusiano, hermano menor del lingüista y ministro Wilhelm von Humboldt, que además está considerado el cofundador de la geografía como ciencia empírica. Adelantado a su tiempo, fue pionero del pensamiento ecológico y la primera persona que escribió sobre el cambio climático.

Sus viajes de exploración se han equiparado a los de Darwin por la influencia que tuvieron en varios ámbitos científicos. En concreto, la novela de Ospina se centra en los que lo llevaron desde Europa a América del Sur. La profusión de datos de los viajes hace que, en algún momento, el lector se pierda entre las selvas, los ríos, las nubes de mosquitos, las cordilleras, los profusos listados de plantas. En cierto modo, ese hándicap lo supera el autor con una prosa brillante, elaboradísima, cargada de lirismo, desde el comienzo de la obra.

Pero esta no es solo una novela sobre la vida de Humboldt. Es también una biografía de América, al menos de una parte esencial de su historia, la de los últimos años del imperio español y el comienzo de las revoluciones. Nos encontramos así con la presencia de personajes esenciales en ese tramo de la historia como Simón Bolívar y Carlos Montúfar.

Se detiene especialmente William Ospina en la figura de Montúfar, dando por sentada la relación amorosa entre Humboldt y el joven, a quien sirvió de mentor y maestro. De alguna forma, Ospina insinúa también en el texto que Humboldt fue el inspirador de algunas de las revoluciones: «De todo habló Humboldt aquella noche, y todos lo escuchaban con admiración, pero dos muchachos lo oían con un estremecimiento distinto. Porque si los demás eran testigos, Bolívar y Montúfar eran una porción del milagro que Humboldt estaba describiendo (…) Eso fue lo que perturbó aquella noche a Bolívar y a Montúfar (…) Era la voz del hombre que había mirado más minuciosamente el continente americano (…) Entonces Bolívar se animó a hacer la pregunta que faltaba. Y Humboldt le respondió que aquellos países estaban maduros para la independencia».

La figura de Humboldt adquiere en la novela una altura de cíclope. Cierta es su importancia científica, a la que Ospina no deja de alabar: «fue el último hombre que vio al planeta intacto, y tal vez el primero en advertir no solo lo que estábamos haciendo con él, sino lo que podríamos hacer: las montañas que íbamos a borrar los mares que íbamos a secar, las especies que pronto empezarían a figurar en el catálogo de las extinciones masivas (…) Este hombre de mente tan racional se parecía sin embargo a Francisco de Asís; empezaba a advertir su consanguinidad con todo lo que existe (…) Estaba siempre en la frontera entre los grandes humanistas que situaban al hombre en el primer lugar de la creación y los que siguen buscando cuál es el verdadero lugar de lo humano en el orden del mundo. Esto le dio ese puesto inquietante que ocupa, no apenas de científico, de historiador o de artista, sino de apasionado testigo de la vida y del cosmos».

Biografía y libro de viajes, semblanza de un viajero, historia de un continente… Todo eso contiene esta ‘Pondré mi oído en la piedra hasta que hable’, una novela que pone al alcance del lector la vida apasionante de un hombre que todo lo hizo por una única pasión, la del conocimiento.