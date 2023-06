Los mundos perdidos de Sándor Márai

Ahora que residimos en tiempos visiblemente caducos, en los que los paisajes, y no sólo las personas y las modas infecundas, se borran en el transcurso de una sola generación, resulta natural pensar en uno de los aspectos más tristes de cuantos le pueden tocar en desgracia a la humanidad: la desaparición, en conjunto, de una civilización. Si es verdad que existe un inconsciente colectivo, o trasladado a su fórmula menos poética, una memoria y una cultura común, la melancolía en torno a la pérdida se hace inevitable. Sobre todo, por la imposibilidad de deshacer y de volver hacia atrás, pero también porque no existe mundo fenecido que no se transforme, aunque sea brevemente, en mito y, por tanto, en literatura, justo antes de descomponerse. Habitar ese momento fronterizo -ojo, que lo mismo no estamos tan lejos-, ese instante atestado de tragedia y de lirismo en el que todo se ensombrece y a la vez todavía respira, quizá sea el lamento más desgarrador y extendido en la historia social del hombre, amén del mayor productor en serie de criaturas fantasmales. Personas y pueblos condenados a vivir en la telaraña de un purgatorio a préstamo, siendo supervivientes de un país y de una lengua polvorienta a la que no le queda más aliento que la propia capacidad de sus desplazados para contar quiénes fueron y qué ocurrió. A veces, sin que a nadie le interese. Y, en otras, convirtiendo su testimonio en el único simulacro posible de continuidad. Algo, al fin y al cabo, tal vez no demasiado lejano de uno de los valores de origen más elementales de la narración.

El escritor Sándor Márai (1900-1989) y su mujer Lola Matzner, de familia judía, conocieron de primera mano el sabor de las cenizas. Además, bajo la luz de una conciencia abrumadora, lo suficientemente alerta para advertir el desplome de la Europa refinada y culta, la de los cafetines y la tradición musical, y aventurar las consecuencias funestas del ascenso del nazismo. Toda la obra de Márai, acaso una de las más sólidas y originales de la gran estirpe centroeuropea, aparece recorrida por ese sentimiento, incluso en su estado larvario de anticipación, que alcanzó sus máximas cotas de precocidad al lamentar que sus contemporáneos vieran en los rusos una esperanza de liberación. Exiliado desde 1948, el autor de ‘El último encuentro’, al igual que Stefan Zweig, aunque con más de medio siglo de diferencia, se suicidó en su último destino de acogida, la ciudad de San Diego, apenas unos meses antes de la caída del Muro de Berlín. Un telón convertido en el símbolo de la doble destrucción que sufrieron muchos de sus coetáneos del Este, sometidos primero por los nazis y después por el totalitarismo soviético. Países como Lituania, su propia Hungría. En su caso, con repercusiones que afectaron, incluso, a la recepción de su literatura, calificada de burguesa y decadente por los dirigentes comunistas y abocada a un ostracismo que perduró durante varias décadas. Las mismas en las que pasó de ser considerado una referencia de las letras nacionales -con fama y estatuto nada dispar al de Thomas Mann- a ser rehabilitado y editarse con fervor en todo el mundo. Incluido, en España, donde Salamandra ha ido publicando el grueso de sus títulos durante los últimos años. Y donde, mucho antes, en 1949, y a rebufo de su popularidad inicial, apareció en Janés uno de sus libros más ambiciosos, ‘Los celosos’, segunda entrega de la trilogía de los Garren, felizmente recuperada ahora por la propia Salamandra con traducción de Oliver Brachfeld. Rescate El rescate de esta novela, escrita en 1937, y su inclusión en el catálogo de novedades de este año, deja muchas noticias positivas para el lector en español, más allá de la ineludible amargura de volver a constatar la eficacia de un retraso impuesto por la marginación de la que fue víctima en su país. La primera es la determinación en editar sus libros y, la segunda, la posibilidad de tropezar aún, y después de tanto tiempo, con obras mayúsculas y, hasta el momento, prácticamente desconocidas. Una sensación, presente en el enfrentamiento a posteriori con casi toda la escritura del húngaro, que adquiere especiales vuelos en este texto, quizá el más impactante y arriesgado en la intersección entre forma y contenido del conjunto de su producción. ‘Los celosos’ es un título de una belleza despiadada, además de una metáfora que convierte la disolución de una cultura en un cataclismo universal. Un canto frente a la barbarie en el que la reunión de la familia en torno al lecho mortuorio del padre se torna casi en un mito de la devastación y de la invasión, con frases y personajes que entroncan, por momentos, con un realismo mágico en estado de latencia y con rudimentos de vanguardia, además de una crítica que no sólo tiene su norte en la ocupación de un pueblo por otro, sino también en aspectos casi premonitorios como la concepción mercantil de la existencia o la motivación narcisista del vampirismo financiero. Frente a toda esa colección de iniquidades, los Garren reivindican el valor de lo inútil y la vinculación espiritual y artística de las comunidades. Márai, con su humor, su filosofía, su agilidad plástica y teatral, escribió con ‘Los celosos’ un clásico; el testamento poético y atemporal de toda civilización arrasada. Y una formidable proclamación del poder de la literatura, que no restaura ni deshace, pero anima y eleva mucho de lo que fue, pareció y ni siquiera está. Un libro iluminado que sale de las sombras. Casi un mundo y una ciudad de papel. Los celosos Autor: Sandor Marai Editorial: Salamandra Traducción: Oliver Brachfeld Precio: 22,80 €