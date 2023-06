Recientemente, se ha dicho: «La poesía no tiene lectores, es un género muerto». Y quien lo ha dicho se ha quedado como perro que le quitan pulgas. Sin embargo, pienso que, la poesía se basta por sí sola para ser el alma de la literatura, y de la vida. Es cierto que no todos los poetas tienen la suerte de quien ha realizado tan desafortunada afirmación, pero la poesía es algo más que una cuestión puramente crematística. Existen, en cambio, poetas que, alejados de los círculos de poder mediático avalan y dignifican con su obra la poesía y, por ende, la literatura. Uno de estos autores es Reinaldo Jiménez (Almuñécar, Granada, 1969), que con su poemario ‘Sobras de pan’, obtuvo el V Premio Internacional de Poesía Jorge Manrique, publicado por el sello editorial independiente Cálamo. Es un hecho que la poesía es un género minoritario, pero no por ello muerto, todo lo contrario, más vivo que nunca. La prueba de lo que digo tiene su reflejo, sin ir más lejos, en la nómina de autores que han conseguido el Premio Cervantes, poetas en su gran mayoría. Sobre la poesía recae el honor de ser el género literario por excelencia, en el cual la palabra es, al mismo tiempo, la nada y lo absoluto. Reinaldo Jiménez lo sabe bien y su obra está avalada por una trayectoria representada por media docena de títulos, entre los que destacamos: ‘Paisajes sobre el agua’ (2002), ‘Habitarás la casa’ (2012) y ‘De la man’ (2017).

Con ‘Sobras de pan’, la mirada de Reinaldo Jiménez nos ofrece la oportunidad de adentrarnos en su universo poético, donde estética y ética van de la mano y complementándose la una con la otra, de manera que el corpus resultante es un poemario hondo, reflexivo, en el que su autor interioriza la cotidianidad de lo acontecido, creando un imaginario que tiene como claves fundamentales la identidad y la memoria, y en el que tanto los seres queridos: la madre («Igual que tú, ante ellos / también me he persignado, madre, / con idéntica fe aguardaré aquel pan»), la hija («Venga a nosotros, hija, la noche / que no vence a este abrazo sencillo; / espuma somos, ola / de una rompiente que llamamos vida») o el padre («Y yo quería besar el aire / que modulaba tus palabras, / besar el pan humilde, padre, / como cuando era niño. // Besarlo»), como la naturaleza ocupan un lugar preminente: «Qué esfuerzo mineral hacia los aires, / qué arrebatada claridad tan honda / nos traspasa. Es mayo. // Por eso esta belleza que nos duele». ‘Sobras de pan’ es un absoluto deleite para los sentidos y Reinaldo Jiménez su sabio hacedor. La palabra como germen, como semilla de un fruto que nos hace vibrar hasta límites insospechados. El amor a la tierra y sus pobladores, un verdadero homenaje a la belleza de las cosas sencillas, como lo es el pan de cada día. Sobras de pan Autor: Reinaldo Jiménez Editorial: Cálamo Precio: 10,45 €