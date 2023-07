Leeremos en las playa, en la montaña y en el pueblo

Con la llegada del verano no solo nos derrite el calor desatado por el Cambio Climático, también nos golpea una de las peores plagas estivales: las recomendaciones de lecturas para el verano –solo las listas de Navidad son más terribles, aunque quizá se salven por ser más prácticas-. Tanto las editoriales como las librerías, y todavía muchos medios de comunicación, compiten con sus sugerencias para que compremos libros que quizá no sean leídos nunca y que es casi seguro que no vean el final de las vacaciones -los perdemos en trenes, aviones y autobuses, o mueren en playas y piscinas-. El verano es cruel para los libros, son muchos los llamados a la lucha pero pocos los que sobreviven. Diría que cada verano perdemos a los mejores de su generación, pero la verdad es que casi todos ellos son bestsellers de temporada, nacidos para ser olvidados y cuya muerte pocos van a llorar –tienes que estar muy aburrido en el pueblo de tus abuelos para lamentar la pérdida de lo último de Chufo Llórens, Isabel Allende o Tessa Bailey, tres de las recomendaciones de Casa del Libro para las próximas semanas-. Este verano yo no me siento llamado a esta guerra, porque mi lectura principal va a ser el manual del propietario de la Fujifilm X-E3, el nuevo juguete que tengo sobre la mesa, porque yo soy uno de esos raros que aún se leen los manuales –aún echo de menos el que explica la vida.