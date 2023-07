Los tiempos heroicos del cine hecho en España

En 1936, el madrileño Andrés Carranque de Ríos entregaba a la imprenta su tercera y última novela, ‘Cinematógrafo’, pues fallecería de cáncer ese otoño a los 34 años, mientras su ciudad natal era ya castigada por los militares rebeldes a la República.

Nocturna ediciones acaba de recuperar esta obra en cuyo protagonista principal el lector atisbará una pequeña parte de la polifacética e intensa vida de este escritor, hijo de familia modesta, que no es que fuera cocinero antes que fraile sino vendedor ambulante, marino, actor, mánager de boxeo, modelo de estudiantes de Bellas Artes y periodista, sin olvidar unas simpatías anarquistas que le condujeron a la cárcel.

‘Cinematógrafo’, ambientada en la década anterior, los años 20, en la que el propio Carranque de Ríos hizo sus pinitos como actor, describe los últimos estertores del cine mudo en España, en un ambiente de absoluta precariedad por la falta generalizada de medios. Y de imaginación.

El protagonista, Álvaro Giménez, que bien podría ser un alter ego del escritor, parece haber salido del magín de Pío Baroja, una criatura que sobrevive en un Madrid inhóspito y que de forma casual se inserta en el engranaje paupérrimo del cine patrio.

Es aquí, en la descripción del sistema de producción de películas, donde el escritor madrileño despliega su talento para ofrecernos una estampa en la que la denuncia social se mezcla con la picaresca. En especial resultan particularmente brillante las escenas de una academia de cine con dos hermanos que prometen la gloria a los incautos que pican como clientes.

En la misma línea, pinta un naciente mundo de las macroproducciones que, penurias aparte, en nada desmerecen, en cuanto a su filosofía, con las que se estilan en nuestros días con una caratarata de mamporros y efectos especiales.

Después de la Guerra Civil, el también madrileño Edgar Neville escribiría la comedia teatral ‘Producciones Mínguez S.A..’, que le serviría de base en 1956 para su conocida novela ‘Producciones García S.A.’ Los paralelismos con ‘Cinematógrafo son evidentes y es muy probable que Neville leyera la última obra de Carranque de los Ríos, pero también hay claras diferencias, pues mientras en la novela de Neville impera el humor satírico, en la novela recuperada por Nocturna ediciones el realismo social se mezcla con el humor, en ocasiones un humor muy negro. En suma, una novela muy recomendable, llena de encanto, penurias y picaresca patria con el aliciente de que no opta por un final ‘made in Hollywood’ sino ‘made in Spain’.