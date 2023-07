Lorenzo Silva: la guerra sucia y sus secuelas

Lorenzo Silva, uno de los escritores españoles más exitosos del presente siglo, ha aparcado momentáneamente su conocida saga de novelas protagonizada por los guardias civiles Bevilacqua y Chamorro para escribir un contundente relato acerca de un asunto ciertamente espinoso que dejó en su momento tristes muescas de oprobio en la historia reciente de España: la guerra sucia del Estado para combatir el terrorismo.

‘Púa’ (Editorial Destino) traerá sin duda a la mente de cualquier lector la memoria de las actividades que desplegaron los GAL en los años 80 frente al terrorismo de ETA, aunque lo cierto es que el autor madrileño ha preferido situar la trama del libro en lugares indeterminados (sin mencionar nombres de ciudades, países u organizaciones) para centrarse en el plano de las motivaciones individuales y, de forma añadida, en las consecuencias inacabables y desastrosas que acarrea el hecho de cruzar las líneas rojas que establece el Estado de Derecho. Tal y como advierte el propio Silva, hechos como los que se cuentan en el libro «ocurrieron, ocurren y seguramente seguirán ocurriendo en diversos tiempos y lugares».

La novela, además, no está narrada desde el punto de vista de aquellos que deciden en los altos despachos sino de los peones integrados en la Compañía (así se la llama en el libro), una organización secreta donde la identidad de cada agente se reduce a apodos, sin que nadie sepa la identidad real de los otros. Púa, el agente cuyo nombre en clave da título al libro, entra en la Compañía recién salido de la Universidad, a raíz del asesinato de su hermano en un atentado terrorista. Movido por el deseo de vengar y de reparar la injusticia sufrida por su familia, y no por motivaciones patrióticas, comenzará su actividad como agente, primero con actividades de observación de los entornos terroristas y luego como infiltrado dentro de la propia organización criminal a la que combate.

El libro está estructurado con saltos temporales entre capítulos que nos llevan, alternativamente, desde ese pasado como agente encubierto al actual presente, donde Púa, ya retirado y que trabaja como librero, recibe la llamada de un antiguo compañero de la Compañía, Mazo, que le pide ayuda para sacar a su hija veinteañera, Vera, de una mala situación. La llamada devolverá a Púa a la acción y desencadenará una oscura trama que pondrá de manifiesto que un pasado como el suyo, de tantas sombras y conocimientos extraoficiales, es difícil de dejar atrás.

Un camino sin retorno

El personaje de Púa se añade, sin duda, a la atractiva galería de personajes creados por Silva. Está repleto de matices y dilemas morales, y tiene su propio código ético, aunque él mismo es consciente (y también el propio Silva) de que en su día cruzó una frontera de la que no hay retorno posible. «Soy una mala persona. Al igual que muchos otros, podría decir. Con la diferencia, podría alegar, de haber dejado de buscarme una disculpa para justificar mis fechorías. Y qué: lo primero no me hace bueno y lo segundo no me hace mejor», afirma Púa en el arranque del libro. Esa clarividencia se la da la propia conciencia del daño que ha hecho, por mucho que la coartada de quienes participan en la guerra sucia sea siempre la supuesta defensa ante un agresor previo. «Cuando uno acepta convertirse en una mala persona, poco importa lo demás. A quien le toca padecerte ni le va, ni le viene, ni le alivia», añade.

Es precisamente este tipo de personajes (el que pese a haber cruzado la raya mantiene un rasgo moral) el que más interesa en este caso a Silva, según ha comentado el autor, que ha basado el libro en todas las investigaciones, testimonios y documentación que ha manejado a lo largo de años para sus novelas. «Con el estímulo suficiente, todos somos una mala persona, siento perturbar a quien tenga ese espíritu angelical. Pero todos tenemos un bicho rabioso dentro que lo soltamos de manera controlada y se necesita un estímulo adecuado, muy potente, para traspasar esa línea de la violencia injustificable», ha afirmado en algunas entrevistas. En todo caso, Silva afirma que ‘Púa’ es un libro «alegórico» y que no se trata en absoluto de un relato complaciente de la guerra sucia.

«Una persona implicada en la guerra sucia del Estado sigue siendo alguien humano. El problema es que muchos piensan que lo hacen por nobles ideales, pero no mi personaje, que recuerda que sí ha podido hacer lo que ha hecho es porque hay algo malo en él», explica. Para el autor, la perspectiva del tiempo demuestra también que la guerra sucia «tiende a ser un mal innecesario» y que, en el caso de España, no tuvo una contribución relevante en el fin del terrorismo.