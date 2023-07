Toni Morrison: la profunda voz racial de una Nobel

Toni Morrison no es solo la única mujer negra en recibir el Premio Nobel, es la voz que, apoyada en una soberbia calidad literaria, en relatos como ‘Sula’, ‘La canción de Salomón’ o ‘Beloved’, se alzó sin estridencias pero con valentía a favor de los derechos civiles y por la igualdad racial.

Lo hizo con la poderosa arma de la literatura para retratar ante sus compatriotas estadounidenses la vida de la población negra, en especial de las mujeres, cómo Pecola, la pequeña niña negra de ‘Ojos azules’, que sueña con tener unos ojos azules como los de las muñecas o Shirley Temple y así ser querida y envidiada, o Sethe, la esclava protagonista de su gran novela ‘Beloved’ que huyendo de la esclavitud encontrará otros cautiverios distintos e indignos.

Morrison que escribió novelas, cuentos infantiles, ensayos, obras de teatro e incluso el libreto de una ópera, tan solo dejó un relato corto ‘Las dos amigas. Un recitativo’, que Lumen acaba de publicar en España. La grandiosidad de este relato se pone de manifiesto al ser inversamente proporcional su brevedad con el tamaño y vastedad de su mensaje, a la altura, eso sí, de una gigante como ella.

‘Las dos amigas’ es una poderosa y audaz exploración de los prejuicios raciales en EE.UU. y mas allá. Es el relato de la historia de dos mujeres de diferentes razas (una es blanca y la otra, negra) que hacen de su identidad racial una cuestión principal.

Dos niñas pobres, Twyla y Roberta, una blanca, otra negra, aunque nunca se nos dice ni sabemos cuál es cuál, que se conocen al coincidir juntas en el centro de acogida de Saint Bonny’s a donde llegan debido a la incapacidad de sus madres para cuidarlas. Era a fines de la década de 1950, ambas tenían 8 años. Años más tarde, sus caminos se cruzan nuevamente, después de haber aterrizado en lados opuestos de la vía en una ciudad del norte del estado de Nueva.

En el centro, pese a la diferencia de raza desarrollan un entendimiento en poco tiempo al compartir puntos en común, que las distinguía del resto como es que eran las únicas que lo suspendían todo, incluso la gimnasia, o que no eran huérfanas, como el resto; una marginación que las unía.

Luego, a lo largo de los siguientes años se encuentran en un bar de autopista, en un supermercado o defendiendo puntos de vista diferentes respecto a la integración escolar de sus hijos.

Su primer encuentro fue en un bar de autopista donde trabajaba Twyla. Roberta iba con dos melenudos y barbudos a un concierto de Jimi Hendrix. Roberta pasó de Twyla, la dejó allí plantada con un simple: ¡ostras!

Doce años después, Twyla, casada con un bombero y con un hijo, decide ir a un nuevo supermercado que han abierto. Se encontraron en la cola de la caja. Roberta iba hecha un pincel, con diamantes y un vestido muy elegante. Se había casado con un viudo rico con cuatro hijos. Iba al súper en limusina con chofer. Esta vez el encuentro si fue cariñoso. Era como el encuentro de dos hermanas separadas. Los meses pasados en Saint Bonny’s les unían.

El siguiente encuentro fue de tensión, de enfrentamiento. Twyla encontró a Roberta manifestándose con otras madres contra la integración racial en las escuelas y se lo reprochó. Las manifestantes rodearon y zarandearon el coche de Twyla, pero Roberta no le ayudó. MÁs aun le recordó que ellas dos patearon a una pobre señora negra.

El último fue la víspera de Nochebuena. Ambas quisieron expiar sus culpas por como trataron a la cocinera Maggie en el centro de acogida. Luego volveremos a ello.

La raza es fundamental para la historia ya que los dos protagonistas: Twyla y Roberta tienen distinto color de piel. Pero Morrison juega a eliminar todos los códigos raciales; no hay pistas, todo lo que hacen o experimentan Twyla y Roberta son acciones posibles tanto para blancos como para negros.

Al rechazar de manera inteligible todos los signos o detalles de identidad de Twyla y Roberta, Morrison no solo juega con la ambiguedad del lector, sino que también lo frustra por su deseo de aprender sobre sus respectivas razas. Aquí surge la pregunta: ¿ por qué es tan importante para nosotros saber quién es negra y quién es blanca en la historia? Morrison juega con nuestros prejuicios y estereotipos aquellos que nos ayudan a la lectura e interpretación de un personaje. Ella nos enfrenta con nuestro propio sistema de creencias superficiales y nos sonroja al demostrar la inutilidad de juzgar a un humano basándose en su apariencia o color de piel.

TONI MORRISON Las dos amigas

Editorial : Lumen

: Lumen Traducción : Carlos Mayor Ortega

: Carlos Mayor Ortega Precio: 17,00 €

Maggie, la cocinera del centro de acogida, será el personaje que Morrison escoge para alimentar la culpabilidad racial de las dos niñas, una culpabilidad que se irá manteniendo y engordando a lo largo de los años. Maggie «tenía la piel morena» y trabajaba en la cocina. Era muda y tenía las piernas arqueadas. Como personaje, es un símbolo de los sin voz, los oprimidos y los marginados. Un ser insignificante. Twyla y Roberta vivirán siempre con el sentimiento de culpa de no haber hecho nada para defender a la vieja cuando las niñas mayores, las Gárgaras, se burlaban de ella, e incluso le pegaban.

Ellas se sienten luego responsables de ello, pero lo peor es que ambas comparten la idea de que no solo no hicieron nada por defender a Maggie, sino que a ellas también les hubiera gustado humillarla y pegarle. La historia cierra su círculo y nos enseña, como dice Zadie Smith en el epílogo, que ser pobre, estar explotado o marginado no es cosa de negros ni de blancos. Es cosa de todos.