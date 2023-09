La memoria como espejismo del amor

Hay regresos que no pueden ser más que una gran celebración de esa literatura de excelencia tan necesaria en los estantes de las librerías. Y una nueva obra de Antonio Muñoz Molina es la mejor de las noticias para la nueva temporada que ha arrancado este septiembre, sobre todo cuando el lector va a reencontrarse con un escritor en plena forma y que vuelve a regalarnos una de esas historias que se quedan en la memoria haciéndonos reflexionar.

De la mano de Seix Barral, el autor de Úbeda regresa con ‘No me verás morir’, una historia compuesta de muchas historias con el amor no realizado como ‘leit motiv’ pero con diversos escenarios de fondo que se pasean por la España de la guerra y la posguerra, el Madrid de la dictadura, la América de las últimas décadas del siglo XX y los tiempos actuales de un país, el nuestro, abierto a la modernidad y la globalización. Es Gabriel Aristu quien recuerda ese amor perdido desde la distancia al otro lado del Atlántico y son sus recuerdos los que dan inicio a esta novela, que en su primera parte está compuesta por una larga frase, encadenada por comas, que se alarga hasta más allá de la página 70. Una larga frase que no es más que el reflejo excelentemente construido de aquello que pasa en nuestro fuero interior cuando damos rienda suelta a la memoria y a fogonazos salidos de recónditos lugares en los que habita el olvido. Es complicado trasladar al papel el proceso que ocurre en nuestro cerebro cuando recordamos el pasado, dibujar esos retazos de realidad que se pasean en nuestra mente en palabras, pero Muñoz Molina lo hace de forma magistral siendo como es uno de los mejores narradores que ha dado la lengua española en las últimas generaciones. Escribir es complicado, pero mucho más lo es ser un buen contador de historias y él lo es. Y así en ese largo monólogo interior, Aristu va enlazando los últimos momentos pasados con Adriana Zuber, ese amor que no fue, ‘the one that got away’, la mujer a la que amó por encima de todas las cosas y a la que dejó en Madrid antes de partir a Estados Unidos para cumplir con un plan preparado por su familia para él casi desde que nació. Y así también conocemos a su padre, escondido durante la guerra, perseguido por los que perdieron el conflicto, pero siendo él mismo también una persona que se sintió vencida pese a quedar del lado bueno una vez llegada la dictadura. Hombre culto, amigo de Falla, de Pau Casals, conocido de Lorca, el padre de Gabriel quiso para su hijo un futuro mejor alejado del Madrid gris y casi pueblerino surgido de la guerra. De las ruinas de lo que fue quiso construir una vida para él con las mejores intenciones, pero sin tener en cuenta que su hijo quería dedicarse a la música, no al derecho y a la economía. Y Gabriel se convirtió en la persona que creó su padre, no en la que quiso ser. «Yo soy una invención dócil de mi padre», dice Gabriel al otro narrador de esta historia, un profesor universitario español que marcha a Estados Unidos para huir de un complicado divorcio, por el que pierde contacto con su hija, y que se convierte en amigo del ahora jubilado Gabriel, que tras décadas en tierras americanas no se siente ni español ni estadounidense. Ha triunfado en la vida, es un hombre culto, que cultiva excelentes amistades y contactos de alto nivel y tiene una mujer y unos hijos que le han dado buena vida, aunque a veces se sienta un extraño entre ellos.

Antonio Muñoz Molina

No te veré morir

Editorial : Seix Barral

: Seix Barral Precio: 19,90 euros

Gabriel ha superado un cáncer y en la tranquilidad de su casa a orillas del Hudson y, cuando sabe que está arañando los últimos tiempos de una vida plena, en sus sueños y su memoria empiezan a asaltarle los recuerdos de otra vida, como nítidas imágenes, sus padres, su hermana, su gran amor, a la que no eligió y dejó en un matrimonio desdichado. Con una prosa fértil, Muñoz Molina nos lleva a acompañar a Gabriel en esa realidad pasada, a veces real a veces maquillada por la débil memoria o la necesidad de supervivencia. Ya lo decía José Hierro, «cuando la vida se detiene se escribe lo pasado o lo imposible». Y ahí se encuentra Gabriel, porque ya se sabe que dejan más huella los amores imposibles que los asaltados por la rutina. Pero esos amores también son un espejismo de dos caras, la de quien abandona y la de quien se queda atrás en una decisión que no es propia.

Una conversación casual, en la que surge el nombre de la hija de Adriana, de mismo nombre que su madre, dinamita la necesidad del reencuentro de Gabriel con su gran amor. Y se dará, aunque de forma agridulce, uno y otra han tenido vidas distintas, más complicada la de ella que la de él, y en el ocaso de su existencia Adriana solo quiere que llegue el sueño eterno. Un sueño distinto a aquellos que tenía Gabriel en los que ella siempre estuvo presente mientras la vida, esa vida aparentemente perfecta, seguía, como canta Sabina, como siguen las cosas que no tienen mucho sentido.