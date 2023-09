Siempre se dijo que, si se quiere alcanzar algún tipo de notoriedad, no puedes vivir en la periferia. Se piensa, equivocadamente, que los pueblos o las capitales de provincia pequeñas no aportan nada o muy poco al conocimiento en general. Ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia, por citar algunas, son las que reproducen mejor un sistema netamente centralizador, hasta el punto de anular, casi por completo, al resto de territorios. Esta centralización nos sirve igualmente para comprender el hecho en sí de que el conocimiento y difusión de la creación literaria, y poética fundamentalmente, en la periferia, es casi inexistente. Algo contra lo que me rebelo continuamente, pues no es oro todo lo que reluce en esas metrópolis, incluso me atrevería a decir que, en no pocas ocasiones, es sólo quincalla o baratijas.

Reconozco que es muy reconfortante encontrar en esa periferia a la que me he referido anteriormente y tal olvidada, libros como ‘Voz adentro’, del poeta José Pulido (Jaén, 1958), galardonado con el III Premio de Poesía ‘Aant ciudad de Ceuta’. No es la primera vez que me acerco a la lírica de este poeta andaluz residente en la solitaria y sobria ciudad de Ávila. El poemario está estructurado en dos partes ‘Inspiración’ y ‘Espiración’, ambas con citas del poeta Antonio Colinas; para la primera escribe: «La palabra en armonía es la respiración del alma», para la segunda: «Inspirar, espirar, respirar: la fusión / de contrarios, el círculo de perfecta conciencia». José Pulido las toma para sí, las hace suyas y nos convoca a la lectura de ‘Voz adentro’, a que sigamos el camino de la luz y la palabra, a invocar el nombre de las cosas, la perfección de lo creado hasta hallar la armonía en su más absoluta soledad, la que el poeta vive cada día, la que medita y siente desde dentro, en una suerte de misterio o magia indescriptible. Muchos son los poemas que merecen la pena citar aquí, pero permítanme que reproduzca algunos versos que, en mi opinión, resumen las claves poéticas de José Pulido, cuando escribe: «Escucha la voz que viene de las estancias / de ti mismo, en las que nunca has entrado, / y te hace sentir más real, quizá único. […] Escucha esa voz que escaló el dominio de las águilas, el yermo silencio de los páramos… Ella, la que te guía entre los hombres y sus ecos, / la que canta en el corazón de la tormenta». ‘Voz adentro’ es un libro de lectura necesaria, porque nos descubre el mundo interior del poeta, la experiencia del camino y lo aprehendido en él, y donde el lenguaje es pura respiración, el paisaje desnudo de la tierra. He aquí la razón del poeta, su verdad ante el mundo, su sabia palabra: «Entre el sueño y el despertar, / entre lo que soy y lo que creo ser / se encuentra el lugar del alma». Voz adentro Autor: José Pulido Editorial: Avant Precio: 15,95 €