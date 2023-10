El Capitán América nació en 1941 por obra y gracia de Joe Simon y Jack Kirby. El superhéroe de Timely Publications –posteriormente Marvel Comics– aparecía dando un solemne puñetazo a Hitler en la portada del número de su estreno, lo que dejaba bien claras las motivaciones patrióticas de su creación. Pero la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin y la popularidad del Centinela de la Libertad descendió considerablemente. Sus aventuras dejaron de publicarse, pero el recuerdo entre los lectores quedó latente. A comienzos de los sesenta, Stan Lee y compañía recibían infinidad de cartas solicitando la incorporación de Steve Rogers al naciente Universo Marvel. En 1964, el cuarto número de Los Vengadores obró el regreso del supersoldado, que pocos meses después obtendría su propia serie dentro de la cabecera Tales of Suspense.

Entre las nuevas entregas mensuales de la exitosa Biblioteca Marvel de Panini destaca el primero de los volúmenes dedicados al definitivo regreso del Capi a la primera división superheroica. El tomo contiene diez historias de Tales of Suspense (#59-#67), en las que Rogers comparte protagonismo en cada una de las portadas con Iron Man, y una entrega de Sgt. Fury and his Howling Commandos (#13). El retorno del Capitán América viene marcado por la narración de su origen como endeble voluntario que acaba sirviendo de cobaya para un experimento del ejército y que lo transformará en un soldado de extraordinarias cualidades físicas. La idea era traer a Rogers desde la Edad de Oro de los cómics a la nueva Era Marvel, por lo que no podía faltar en estos números la presencia de su compañero Bucky y de su primer enemigo de los años cuarenta: el despiadado Cráneo Rojo. La vuelta del Capitán América, que contó con los lápices de su creador, el inigualable Kirby, resultó ser un éxito sostenido en el tiempo.

Los Vengadores y la Patrulla-X

Lo nuevo de la Biblioteca Marvel se completa con los segundos tomos de Los Vengadores y la Patrulla-X. Seis números protagonizados por los héroes más poderosos de la Tierra (The Avengers #7-#12) forman el primero de ellos. El grupo formado por Thor, el Capitán América, Iron Man, el Hombre Gigante y Avispa se enfrenta por primera vez a las amenazas de Kang el Conquistador (la transformación futura del Faraón Rama-Tut). El regreso del diabólico Dr. Zemo y las artimañas del Hombre Topo destacan entre las historias de esta entrega.

Por su parte, el segundo volumen del equipo original de mutantes está compuesto por siete números (The X-Men #7-#11). En ellos veremos cómo el Profesor Xavier elige a Cíclope como líder del grupo al tiempo que le muestra por primera vez su gran invento, la máquina de percepción extrasensorial conocida como Cerebro. La lucha contra los planes de Magneto y su Hermandad de Mutantes Diabólicos seguirá siendo una constante en esta segunda tanda de entregas, entre la que sobresale el viaje de los X-Men a la Antártida, donde acabarán descubriendo la subterránea Tierra Salvaje y al primitivo Ka-Zar, un nuevo personaje que se suma a la imparable expansión del Universo Marvel de mediados de los años sesenta.