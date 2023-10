Está bien, lo confesaré de una vez por todas. Creo que nunca he entendido un cuento de Eloy Tizón. O, al menos, y para ser exactos, creo que nunca he entendido por completo ninguno de sus cuentos, desde el ya mítico ‘Velocidad de los jardines’. Y eso, lejos de ser un problema, es una maravilla, un tesoro, algo que quiero y espero que siga siendo así para siempre.

Suele tardar Eloy Tizón unos diez años de un libro de cuentos a otro. Una década en la que sus lectores esperan, aguardan ansiosos la nueva entrega, porque saben que será un deslumbramiento, una fiesta de la imaginación, de la palabra, del poder hipnótico de la literatura. Que no se va a encontrar el «más de lo mismo» que puede esperarse en otros autores, en otros libros, en la línea comercial y consuetudinaria.

Siempre leo a Eloy Tizón obligándome a una extrema atención, con la certeza, sin embargo (y así te lo adviertes, previniéndote a ti mismo) de que una levísima distracción, el hecho de pasar sobrevolando mínimamente dos o tres palabras nada más, y ya no encontrarás nunca más el hilo argumental, la clave que descifrará el relato. Y te pierdes, siempre te pierdes. Pero te da igual. Y también le da igual a él, a Eloy Tizón, que lo asume como propio de su forma de narrar: «Ya me he perdido. Lo estoy contando mal. Tendría que volver al principio para explicar primero lo de las libélulas clonadas. Si no, no se entiende, ¿verdad?». Aquí, en este párrafo de la página 135, el autor conviene con el lector que «es importante saber contar las cosas. En su orden y todo eso, yo soy incapaz. Siempre se me escapa alguna hebra, que suele ser la más importante». Pero da igual, todo eso da igual. A los lectores de Eloy Tizón se nos escapa la obra pero nos basta con la belleza, con la fascinación que producen sus cuentos, la belleza sutil de su prosa, su capacidad de evocación: «Esa anciana de pelo blanco en forma de bulbo. Que un día habría sido una muchacha reidora con su vestido amarillo, despeinada entre sus primas, junto a los pinos, feliz como un golpe de viento».

Y todo eso está en ‘Plegaria para pirómanos’, la última entrega de Tizón, recién editado con la belleza con que suele editar Páginas de Espuma. Una colección de nueve cuentos que se enlazan sutilmente por algunas presencias y por más de una ausencia, por variadas.

Muestra Eloy Tizón, con generosidad, pródigamente, su facilidad para la belleza. Algunos finales de párrafo son brillantísimos, diríamos que aforísticos, como «a partir de cierto punto, todo es caída» (página 108); «Un niño es demasiado tiempo» (página 118); «En este mundo, el mayor signo de amistad al que podemos aspirar es mostrar al prójimo que no pretendemos matarlo» (página 136).

Todos los cuentos de ‘Plegaria para pirómanos’ son excelentes, pero a juicio de este crítico el titulado ‘ni siquiera monstruos’ es el más sobresaliente. Además de la pericia técnica de la que hace gala el autor al alternar la primera y la segunda persona sin que se perciba ninguna disrupción, el cuento, que se envuelve en sí mismo magistralmente, resulta bellísimo.

Por lo demás, ‘Plegaria para pirómanos’ es un ejercicio de precisión literaria. En sus nueve cuentos cabe la vida, con todo lo que ello conlleva de real y de extraordinario. Y tienen un hilo común, levísimo, pero persistente, el personaje de Erizo, que compone una especie de juego de espejos con el propio autor, quien ha reconocido que entre el personaje y él «hay una relación estrecha, una especie de alter ego en el que me reconozco».

También es este libro un ejercicio de exigencia. Tizón no se conforma con repetirse, asume siempre el riesgo, la exigencia de transitar caminos poco explorados. Y lo hace mezclando con equilibrio humor, lirismo, sensibilidad, profundidad en las reflexiones y un delicado surrealismo onírico, como en la página 163, donde hace referencia a «una liebre aparcada en doble fila»

Y sin embargo… Acaso lo más importante de Tizón es lo que no dice, lo que nos hace intuir, ese esfuerzo constructor/reconstuctor con el que reta al lector, como un niño invitando a otro a jugar, a divertirse, a meterse de lleno en una fantasía de la que saldrán felices y crecidos.

Sí, lo reconozco una vez más, no queda más remedio que ser honesto. Nunca he entendido un cuento de Eloy Tizón, o no lo he entendido del todo (que viene a ser la misma cosa), pero me basta, siempre me ha bastado, asomarse a su literatura, a su modo de entender el lenguaje, a su modo de sugerir, nunca de señalar abiertamente, a su elegancia en las elipsis, a su sutil manera de esconder el cuento mientras lo muestra, para estar seguro de que había encontrado una pieza pura y original de literatura, un artefacto artístico que merece la pena, en el que se ha cuidado cada palabra como lo que es, un tesoro, y cada cuento como lo que debe ser, una obra de arte con la que te emocionas, con la que conversas, con la que comulgas.

No es preciso entender la obra de arte para que te conmueva. Basta asomarse a ella libre de prejuicios. No hay que buscar en el arte un sentido, sino una emoción, una conmoción. Como dice el propio Eloy Tizón en la página 184, «está bien que las cosas tengan sentido, pero si no lo tienen resulta mejor aún».