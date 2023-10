Si una editorial se arruina o está cerca de hacerlo, si las ventas son escasas y quedan pocas opciones, quienes lo pagan primero son los libros. Y casi siempre lo pagan con su papel, ese que se recupera triturándolo y bañándolo en productos químicos tras recuperar todos los ejemplares condenados en frías redadas por almacenes y librerías. Ese es el peor de los casos. Hay otro camino, quizá humillante pero bastante más benévolo: convertirse en saldos. Los libros marcados con el estigma del saldo se salvan de la guillotina, pero su destino ya será siempre el del fracaso y la baratija. Yo recupero todos los libros que puedo de ese trágico final, casi como si salvara cachorros del aterrador abandono. Esos son los libros que no entiendes que fracasaran en su paso por las librerías, cuando lo que tú ves es un libro extraordinario. Así me pasó hace muchos años cuando pesqué un par de ejemplares de ‘Enciclopedia personal’ de Alberto Savinio, en la edición de Seix Barral, de un cajón en unos grandes almacenes. Y me acordé de esto, aunque casi todas las semanas organizo algún salvamento gracias a las muchas webs que se dedican a este triste negocio, cuando hace solo unos días me encontré saldado un fantástico álbum de Krazy Kat de George Herriman, uno de los mejores tebeos que jamás ha existido, y que yo hubiese comprado a su precio original. Pienso demasiado en libros.