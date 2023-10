Entre diciembre de 1963 y febrero de 1964, los Beatles protagonizaron su primera gran gira internacional, un periplo que iniciaron en Liverpool y Londres, continuó en París y concluyó con la visita a varias ciudades de los Estados Unidos. Junto a las maletas e instrumentos, Paul McCartney llevó una cámara Pentax de 35 mm con la que inmortalizó innumerables momentos de aquel viaje. Los negativos acabaron metidos en un cajón –que después se convertiría en el archivo PML (McCartney Productions Ltd)– y olvidados por su propietario durante casi cinco décadas. «En algún lugar de mi mente, siempre supe que había tomado una serie de fotografías en los años sesenta, explica el músico en el prólogo de 1964: Los ojos de la tormenta, un precioso volumen, publicado en nuestro país por la editorial Liburuak, que recoge las inéditas instantáneas.

Las fotografías, que han dado forma a una reciente exposición en la National Portrait Gallery londinense, nada tienen que ver con las miles de fotos que los amantes de los Beatles hemos visto millones de veces. Lo genuino de estas estampas radica en el propio punto de vista de quien las realiza: un joven de 21 años que estaba viviendo en sus propias carnes cómo la popularidad de su banda adquiría unas dimensiones nunca vistas. Ni él ni sus colegas eran conscientes de que, efectivamente, aquella gira les convertiría en el primer fenómeno musical de carácter global de la historia.

A lo largo de todo el periplo, McCartney inmortalizó diversas escenas cotidianas del grupo, su séquito de acompañantes –el productor George Martin, el roadie Mal Evans y el publicista Tony Barrow, entre ellos– y familiares. Las imágenes captan la íntima soledad de los camerinos; la inquietud entre bastidores, justo antes de salir a actuar; el compañerismo que se respiraba en las habitaciones de los hoteles o el cansancio de los siempre tediosos viajes en tren y avión. Aunque lo más valioso sea, probablemente, el certero retrato de las multitudinarias comitivas de fans, fotoperiodistas y policías que se organizaban para dar la bienvenida a los Beatles allí donde aparecían.

La cámara de Paul documenta cómo los cuatro músicos experimentaron la tremenda explosión de devoción por parte de sus seguidores: chicas y chicos que, por las expresiones dibujadas en sus rostros –una combinación de asombro, júbilo y éxtasis–, parecían haber encontrado el sentido de la vida en las canciones del grupo. Así, de repente, Paul, John, George y Ringo se vieron atrapados en el mismísimo epicentro de la descomunal tormenta a la que alude el título de este volumen, y que más tarde vino a denominarse beatlemanía. No es de extrañar que, dos años después, Lennon dijese aquello de que eran más populares que Jesucristo, uno de los episodios más sonados de la banda.

Nueva York, Washington y Miami fueron las tres últimas paradas de aquella maravillosa gira. Era la primera vez que los Fab Four pisaban tierras norteamericanas, por lo que la emoción ante la experiencia era compartida entre ellos y su público. Y se nota: las imágenes de aquellos días dejan al descubierto el regocijo de los Beatles tras sus apariciones televisivas en The Ed Sullivan Show y sus sucesivos conciertos. Habían conquistado el corazón del país donde nació el rock and roll, género responsable de su amor por la música, e intuían que sus composiciones estaban transformando el mundo. Todo lo que fueron –y son a día de hoy– los Beatles surgió a partir de esta gira. Y las fotos de McCartney lo cuentan de la mejor manera posible: en primera persona.