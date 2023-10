Jon Fosse era un escritor noruego casi desconocido para los lectores españoles hasta la semana pasada, pero para eso tenemos el Premio Nobel, para descubrirnos a autores que quizá no queramos leer. Y ahora imagino a los editores de Nórdica y De Conatus, las editoriales de aquí que sí le conocían, corriendo para publicar y reeditar lo que puedan. Veo en la lista de ventas que uno de sus libros, ‘Mañana y tarde’ (Nórdica / De Conatus, 2023), ya ha alcanzado el puesto 47 entre los más vendidos. Y me parece sorprendente, y me alegro por todos ellos. Creo que Fosse es un autor muy reticente a los focos y la promoción, así que temo que a él se le van echar encima muchos momentos complicados. Qué distinta va a ser la ascensión en las listas del ganador y finalista del Planeta, ese premio que arrasa siempre en nuestras librerías y que ya tenemos de vuelta -qué listo fue siempre el mayor de los Lara, a quien algunos echamos de menos-. Y más les vale a los afortunados ganadores que no les disguste mucho la promoción, porque en poco tiempo van a pasar más noches en habitaciones de hotel que en su casa –el síndrome de hoy es miércoles esto debe de ser Albacete no lo van a esquivar de ningún modo, porque al ganar el Planeta también ganas un tour por España-. La literatura también se mide en kilómetros y se valora por las estrellas de los hoteles. A eso gana el Planeta.