Kurt Vonnegut fue siempre Kurt Vonnegut pero en 1959 publicó ‘Las sirenas de Titán’, y esa fue la primera vez que Kurt Vonnegut había escrito una novela de Kurt Vonnegut. Antes, en 1952, ya había publicado un muy notable primer libro, ‘La pianola’, una distopía en la que los hombres éramos sustituidos por máquinas, pero esa divertida fábula aún no era una novela de Kurt Vonnegut. Eso lo sabes nada más abrir ‘La sirenas de Titán’, porque ahí te topas de golpe con ese desesperanzado e inocente observador de la condición humana que nos mira con unas gafas que parecen distorsionarlo todo pero que en realidad son de rayos x y nos desnudan de todas las mentiras y convenciones con que nos vestimos. Ese señor de Indianápolis sabía bien lo que escribía.

Detrás de los viajes espaciales y la invasión de la Tierra por los raros ejércitos marcianos, lo que de verdad plantea ‘La sienas de Titán’ es una reflexión sobre el libre albedrío, el mismo tema que ya siempre va a obsesionar a Kurt Vonnegut y que también es el motor de obras como ‘Matadero cinco’ y ‘Desayuno de campeones’, novelas que junto con ‘Cuna de gato’ conforman la Biblioteca Kurt Vonnegut que de forma regular amplía Blackie Books –desde aquí parece justo dar las gracias en nombre de todos los lectores de Vonnegut-. Esta iniciativa de la editorial catalana comenzó en 2021 y desde entonces se mantienen fieles a su fórmula: nuevas traducciones de Miguel Temprano García e ilustraciones coloristas de María Medem.

‘Las sirenas de Titán’ ya reúne todos los rasgos que caracterizan a una buena novela de Kurt Vonnegut: humor negro, elementos de ciencia ficción, situaciones y conceptos disparatados, un estilo literario sencillo, numerosos detalles que parecen dilatar ciertos momentos con reflexiones ajenas a la trama, personajes que se ven arrastrados por fuerzas mayores a ellos, completa ignorancia del sentido de todo y un humanismo desesperanzado pero cálido. Y esta primera versión del modelo ya es una de las mejores creaciones de su tiempo, lo que no pasó desapercibido a los lectores estadounidenses de 1959 –los españoles tuvimos que esperar hasta 1971, cuando Minotauro la publicó aquí-.

«Winston Niles Rumfoord y su perro Kazak viven en una nave dentro de una singularidad espaciotemporal, que les permite viajar por el tiempo y el espacio, pero no pueden permanecer más que unos pocos minutos en cada sitio. Esta visión del pasado, del presente y del futuro le permite crear en la Tierra una religión universal y unificadora, capaz de garantizar los milagros y la predicción del futuro: la Iglesia del Dios Indiferente. Pero ¿quién ha secuestrado a la esposa de Rumfoord y al millonario Malachi Constant? ¿Quién está detrás del ejército que se prepara en Marte para invadir la Tierra? ¿Hay vida inteligente en el universo?» Esta es una de las sinopsis que durante años acompañó a ‘Las sirenas de Titán’. Es tan absurda y poco reveladora que sirve a su propósito, porque a esta novela hay que llegar sin conocer demasiado de ella. Puede que a algún lector le resulte inconexa, y quizá por ello abandone la lectura, pero no debe hacerse: todo al final tiene sentido, aunque quizá no tenga mucho sentido; estamos en una novela de Kurt Vonnegut, ¿recuerdan?

El sinsentido aparente de este texto viene cosido con un humor tan negro como efectivo, algo que siempre debe ser recordado: Vonnegut es muy divertido. Y en este festival cómico tampoco faltan las sorpresas y los golpes de efecto, como si fuesen tartazos en la cara. Todo eso le sirve a Vonnegut para alejarnos de lo que creemos saber de nosotros mismos y de la vida, y con una monzónica lluvia de detalles que desbordan al lector, el escritor actúa como un mago que te distrae para poder sacar un conejo de su chistera mientras esperas que salga un pañuelo de su manga. Pero ese conejo resulta ser rosa y te habla, y lo que te cuenta es otra anécdota y cuando crees que ya no entenderás nada terminas de leer la novela y sabes que lo has entendido todo. Eso es una novela de Kurt Vonnegut. Eso es ‘La sirenas de Titán’, una obra sobre el libre albedrío en la que los preparativos de una invasión marciana a la Tierra con viejos Mauser de un solo disparo son una parte fundamental de esta pirueta literaria.

«Ahora todos saben cómo encontrar el sentido de la vida dentro de uno mismo. Pero la humanidad no siempre fue tan afortunada. Hace menos de un siglo los hombres y las mujeres no tenían fácil acceso a las cajas de rompecabezas que llevan dentro» así comienza ‘Las sirenas de Titan’, y aún seguimos sin encontrar el sentido de la vida aunque contamos con brújulas tan fiables como esta gran novela.