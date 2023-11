Toda historia, básicamente, cuenta algo que le sucede a alguien. No hay historia, narración, si al menos un personaje no actúa en una serie de posibilidades que llevan a elegir. Por lo tanto, podemos afirmar que hay historia sin acción ni acción sin personajes. La trama está hecha con personajes que luchan con la naturaleza, con el ambiente, con las fuerzas sociales y económicas, con otros seres humanos y, en conflictos interiores, con ellos mismos. El carácter de esos personajes queda revelado por sus acciones.

El escritor que encuentra un personaje capaz de materializarse, de formar parte de la vida de los lectores como si fuese un ser real ha hallado la forma de entrar en la inmortalidad. Mark Twain encontró a Tom Sawyer, J. K. Rowling a Harry Potter, Alejandro Dumas a d’Artagnan, Fernando de Rojas a la Celestina, Conan Doyle a Sherlock Holmes y Lewis Carroll a Alicia. La característica que une a todos estos personajes es que se sobreponen a sus propias historias, a sus propias aventuras, que se elevan por encima de ellas y alcanzan en el imaginario común calidad de seres vivos y eternos. Mucha gente cita a Alicia sin haber leído sus peripecias en el País de las Maravillas. De nuestro inmortal don Quijote podríamos decir otro tanto. Si todo aquel que lo cita lo hubiera leído…

Los personajes pueden ser examinados como materia narrativa, pero también como conciencias narrativas. En el primer caso, los personajes están consustanciados con lo que se cuenta. En el segundo, participan en el modo de contar. En el primer caso los conocemos por lo que hacen y dicen de la vida; en el segundo, por lo que piensan sobre la vida. En el primer caso se mueven junto con la historia; en el segundo, son la fuente de la historia.

Lo maravilloso, lo extraordinario, suele suceder en el segundo de los casos. Cuando un personaje es la fuente de la historia, el argumento, la trama, dejan de interesar, o al menos no son el principal interés para el lector. Amamos a unos cuantos personajes de la historia de la literatura (no demasiados si lo miramos en comparación con el ingente número de obras literarias producidas a lo largo de los últimos tres milenios), por lo que son, no por las cosas que les pasan o por las cosas que hacen.

Y, en esa historia universal del personaje, pocos son tan atractivos como Maqroll el Gaviero (de gavia o cofa, la canastilla situada en el palo mayor del barco y desde donde se oteaba el horizonte). El Gaviero debe su sobrenombre al hecho de que siendo muy joven desempeñó ese oficio en un barco ballenero islandés.

No sabemos demasiado de él. Ni su edad, ni su origen, ni una descripción clara de sus rasgos (acaso una pronunciada cojera producto de la picadura de una araña, unos ojos desorbitados, pelo entrecano…). Ni siquiera sabemos cómo se pronuncia su nombre que, según Mutis, tiene ecos de «algo escocés, pero también turco o iraní». Sabemos que estudió en los jesuitas, que es un lector exquisito, que se suele meter en negocios y aventuras ruinosas, con difícil posibilidad de éxito. Que es un «marinero desembarcado a la fuerza» que prefiere ser un vagabundo en barco (da igual si sobre el mar o sobre las aguas de un río), y que sus largos intervalos varado en tierra le enferman. Que tiene infinitas amantes de paso (incluyendo a su propia hermana, cuya existencia no conocía, y que ejerce la prostitución), pero que solo amó de verdad a tres mujeres, y a las tres (Flor Estévez, Ilona Grawobska y Amparo María) las vio morir. Que fue traficante de pieles en Canadá, contrabandista de armas en Chipre, que transportó explosivos a Israel y España. Que el libanés Abdul Bashur es su más cercano amigo, acaso el único cierto, aunque también siente afecto por Winfried Geltern, Wito, capitán del Hansa Stern, por el escritor colombiano Álvaro Mutis, que tras conocer al Gaviero decidió escribir y publicar sus historias, y por el pintor Alejandro Obregón, con quien compartió alguna aventura.

Pero apenas nada más. Maqroll es etéreo, escurridizo. Se cree que está muerto.

La clave para entender a Maqroll, ese héroe (Octavio Paz lo consideraba un «héroe romántico») siempre al borde del abismo, es la desesperanza. No en vano en la novela ‘Un bel morir’ dice «todo hombre vive su vida como un animal acosado». Esa desesperanza es diferente del pesimismo, tampoco es desánimo, ni amargura. Es simplemente un profundo escepticismo y la aceptación del destino como lo que es, un hecho irreversible.

Al comienzo de la página 38 es el propio Maqroll quien explica su determinación por las malas empresas: «Me intriga sobremanera la forma como se repiten en mi vida estas caídas, estas decisiones erróneas desde su inicio, estos callejones sin salida cuya suma vendría a ser la historia de mi existencia. Una fervorosa vocación de felicidad constantemente traicionada, a diario desviada y desembocando siempre en la necesidad de míseros fracasos, todos por entero ajenos a lo que, en lo más hondo y cierto de mi ser, he sabido siempre que debiera cumplirse si no fuera por esta querencia mía hacia una incesante derrota. ¿Quién lo entiende?».

El nacimiento de El Gaviero

El Maqroll de Mutis nació en un poema. El Gaviero aparece por primera vez en los poemas de Álvaro Mutis y de ahí transita a las novelas, siete en total, que escribió sobre este personaje para quien lo importante es el viaje, aún a fuerza de saber que acabará mal.

De la misma manera me embarqué en la lectura de las novelas completas de Maqroll (recién publicadas por Alfaguara en dos volúmenes con motivo del centenario de su nacimiento), como éste se embarcaba en sus aventuras, sin esperanza en el premio final, sabiendo que el premio estaba en el viaje. Qué deliciosa lectura, que deleite, que satisfacción para mi alma de lector en busca de un personaje. Qué bellísimo idioma el de Álvaro Mutis, que maravillosa forma de usar el español, esa lengua que ya hablan 600 millones de personas en el mundo. Mutis demuestra en cada novela un asombroso dominio del lenguaje, como cuando, al referirse a un capitán ebrio, dice que está «en la pleamar de su borrachera».

Novela a novela, vamos acompañando a Maqroll a la búsqueda de unos extraños aserraderos en los altos del río Xurandó, a una época varado en Panamá, donde pone en marcha un peculiar prostíbulo… Le seguimos durante un viaje al Tambo, que es altiplano de Colombia aunque no quede referido expresamente (y durante el cual conocerá a una de las mujeres que amará intensamente). Iremos con él a través del mundo, errantes como él por los mares y los ríos, aunque con preferencia, siempre, por el Caribe.

Pero al cabo todo eso da igual. Iríamos con Maqroll a cualquier parte, y en cualquier parte también nos quedaríamos varados en tierra con él. Y beberíamos con él en las sórdidas tabernas de los puertos o en los elegantes salones de los hoteles, y pasaríamos el día escuchando sus historias, aún con la conciencia, con la certeza absoluta de que lo importante no son esas historias, lo importante es el personaje, ese Maqroll al que es imposible no querer.

Empresas y tribulaciones de Maqroll el Gaviero I; La Nieve del Almirante; lona llega con la lluvia; Un bel morir y La última escala del tramp steamer

Autor : Álvaro Mutis

Alfaguara

: Alfaguara Precio: 20,81 euros