El gran poeta gallego José Ángel Valente dejó escrito: «¿Cómo ascender si antes no hemos descendido? Sólo por eso, puedo ahora, arriba, en la plenitud celeste, convocar al universo, llamar a los vivos y a los muertos, es decir, apurar mi luminosa copa de sombra». La ascensión es siempre una vuelta al centro, al interior de uno mismo y, para ello, para llegar a esa introspección, siempre se desciende hacia el vacío, el fondo de la nada. El hombre ha viajado a su propio ser, para reconocerse en su yo primero, y luego, renacer de la nada a lo concreto, a la espiritualidad, al centro de sí mismo. Es la vida un ascenso continuo desde el fondo del abismo, de la oscuridad a la luz, y así cíclicamente hasta alcanzar la plenitud. En un comentario a su poema ‘La cordillera está viva’, Gonzalo Rojas escribe: «La poesía se me da siempre en el ámbito de lo sagrado, aunque la motivación provenga muchas veces de lo accidental…». Lo sagrado, lo que trasciende y se hace verbo, fulgor de la palabra, la que habita las páginas de ’Ascensión’, último poemario de Javier Lostalé (Madrid, 1942), publicado por la editorial Pre-textos. La trayectoria del poeta, periodista y crítico literario Javier Lostalé viene avalada por libros como ‘Jimmy, Jimmy’ (1976-2010), Figura en el Paseo Marítimo (1971-2017), La rosa inclinada (1995), Hondo es el resplandor (1998-2011), La estación azul (2004-2016), El pulso de las nubes (2014) y Cielo (2018).

Javier Lostalé ha escrito, seguramente, su libro más íntimo, en el que interioriza la existencia -su existencia-, de manera precisa y clara, también el más desnudo, fecundado por la llama del amor en su sentido más amplio, el que salva al hombre de muchos abismos, el que nos abstrae del mundo y nos permite alcanzar la celeste plenitud del cosmos. Para ello, Lostalé ha querido preceder los poemas con cinco epígrafes determinantes, de cinco grandes: Clara Janés, Rilke, San Agustín, Jenaro Talens y Paul Celan, que desvelan el núcleo central de esta composición poética. De las cinco citas, aunque interrelacionadas, resume ‘Ascensión’, la de Celan: «Cuando soy más yo es cuando soy tú», de manera que el «yo» poético es trascendido por el «tú». La otredad como concepción definitoria del Amor. ‘Ascensión’ es un libro de madurez, de consolidación de una poética que ha estado latente, pero que ahora, en un tiempo de incertidumbre y excesivo ruido, nos invita a reflexionar, a ahondar en la realidad que nos acucia para trascenderla y deconstruirla, mostrándonos así la verdad desnuda del poeta, su ‘ascensión’ particular que no es otra que la entrega sin condiciones al ‘tú’, el ‘otro’ que nos hace ser más libres: «En el claustro de tu mirada / voy escribiendo mi vida. (…) En el claustro de tu mirada / el cielo de tu paisaje / con su brisa suave me quema. (…) En el claustro de tu mirada / no hay alba ni atardecer / pues sin tiempo transparecen / dos almas en ascensión». El amor es aquí protagonista, verbo y sustantivo, alas de una música que gravita en la infinitud del día y de la noche; la casa común del beso y de la entrega; el silencio que brama en la estancia donde los cuerpos se agitan y miman, tierna y apasionadamente: «Amar es una íntima leyenda / que en otro ser te concibe, / es estar donde nunca estuviste, / despertar un ángel dormido / hasta desaparecer en su luz. / Es habitar el silencio / hasta crear su voz dentro de ti. (…) Quien ama mora tanto en sí / que casi no puede respirar».

Pareciera que el amor es un tema caduco e insustancial en nuestros días, en los que la poesía se ha convertido en una especie de amasijo de palabras inconexas; un lugar habitado por la superficialidad y la mercadotecnia, nada que ver con su verdadera razón de ser. Y es por ello que, cuando se nos muestra tan visible y sentida en un texto poético como ‘Ascensión’, todo se renueva y cambia; es como si volviéramos al origen de la nada y lo absoluto, como si el mundo volviera a ser ese lugar habitable donde el hombre es su centro mismo. Tal así que el Amor es ascensión continua e imperecedera, respiración: «Nunca respiramos solos / pues hay un compás secreto, / asma de una sombra, / que nos anida en lo desconocido. (…) Nunca respiramos sino dentro / de los latidos de la memoria / que nos empujan en tránsito silencioso / al lenguaje de rostros permanentemente recreados. / Respirar es cada día nublarse / en la fatiga de todo lo amado». Lostalé sabe que la única manera de que el Amor trascienda es abismarse en todos sus significados, de descender al pozo oscuro de la existencia para sentir el dolor y la alegría al mismo tiempo, de vivir intensamente cuanto toca su mano luminosa: «Sé que existo por ti, / que más me alzas / cuanto más me olvidas. (…) Amor: no seas / para que de ese modo te imagine / hasta ocupar tanto tu lugar / que la muerte sea vencida». Nos dice, en un acertado artículo, el escritor y crítico Pedro García Cueto, sobre este mismo libro: «Y la idea del libro continúa la senda de otros libros, la sensación que ha prevalecido desde el principio de su obra de hallarnos ante un universo que nos deslumbra, ante una llama que nos alumbra. La diferencia es el poder de abstracción, si en los primeros libros había más descripción, ahora vive ya, como Juan Ramón, el nombre exacto de las cosas, se lo pide a la inteligencia, pero también a los sentidos. La idea es completar así un pensamiento poético que se eleva, que va cobrando altura» Y así es, este libro toma el sendero de una cierta mística o espiritualidad que crece, que levita y se transfigura en un bello canto, donde el Amor trasparece.

‘Ascensión’ es un libro que transparece, esa es la palabra, en el que Lostalé renuncia a ser -su ser- para ser otro: el sujeto poético, el ‘yo’ desaparece, se oculta entre las sombras para resurgir en el ‘tú’, ya luminoso, ya libre y completado: «Entras en sombra / para escuchar lo nunca dicho / de tu única verdad, / y en silencio después / consumarte en su oculto arder». Con ‘Ascensión’, sin duda alguna, Javier Lostalé alcanza, a través del fulgor de la palabra, la cima de su poética, la que salva lo amado.