Los Beatles siguen despertando pasiones. Han pasado más de seis décadas desde que lanzasen su primer sencillo, Love Me Do (1962), y más de medio siglo de su separación en 1970, pero su legado continúa siendo una inagotable fuente de sorpresas. La última ha sido Now and Then, canción rescatada por obra y gracia de la inteligencia artificial que se han convertido en el single más vendido y descargado del 2023, colocando una vez más en el número uno al mítico cuarteto. A finales de 2021, Peter Jackson estrenaba el documental Get Back, en el que sacaba del cajón cientos de horas de filmación de las sesiones de grabación de Let It Be, el último álbum del grupo; y el pasado verano, Paul McCartney inauguró en la National Portrait Gallery de Londres una exposición de inéditas fotografías tomadas por él mismo durante la primera gira de la formación por los Estados Unidos.

A todo ello hay que sumar la reciente reedición de los recopilatorios Rojo (1962-1966) y Azul (1967-1970) y la infinidad de libros –biografías, ensayos, análisis de letras, novelas gráficas, calendarios…– que anualmente se publican en torno a la banda. La producción editorial sobre los Fab Four no suele emocionar a sus admiradores, que conocen de memoria los grandes hitos del grupo: cuándo y dónde se conocieron sus integrantes; cómo fueron sus primeros pasos en Hamburgo, de qué forma se grabaron cada uno de sus temas y los principales motivos de su ruptura. Por ello es de celebrar la aparición de ‘1, 2, 3, 4: Los Beatles marcando el tiempo’, un divertidísimo y original recorrido por la vida y obra de la banda británica que firma el escritor satírico Craig Brown. Publicado en plena pandemia, y recuperado ahora para el público español por la editorial Contra, el tomo logró hacerse con el Baillie Gifford Prize al mejor libro de no ficción y fue considerado como «lo mejor del año» por los suplementos literarios de The Telegraph y The Sunday Times, entre otros rotativos. ¿Qué tiene de distinto este tomo para que todo el mundo hable maravillas de él? En resumidas cuentas: Craig centra su relato en el ‘salseo’ sobre el universo de los Beatles, recreándose en episodios tan sabrosos como la cruel expulsión de Pete Best, el primer batería del grupo; la precipitada y clandestina boda entre John y Cynthia; la paliza que Lennon le propinó a Bob Wooler por insinuarle que había mantenido una relación homosexual con Brian Epstein durante el viaje que ambos hicieron a España, la enamoradiza noche que pasaron con las Ronettes o cómo la moda del ‘pelo Beatle’ se propagó a nivel mundial a mayor velocidad que el Covid. En su descripción sobre los encuentros que Paul, John, George y Ringo mantuvieron con grandes personalidades de la época –entre ellos, la reina Isabel II, Elvis, Bob Dylan o Brigitte Bardot–, el autor se recrea en los detalles más divertidos, casi surrealistas, que casi siempre surgieron. Por ejemplo, en 1965, durante la entrega de las medallas de la Orden del Imperio Británico en el Palacio de Buckingham, la monarca les preguntó si llevaban mucho tiempo como grupo. «Llevamos juntos cuarenta años y se nos ha pasado volando», contestó Ringo, a la vez que daba codazos a sus compañeros, a punto de reventar de risa. Meses antes, los Beatles habían visitado a Elvis en Los Ángeles. «Con todo el dinero que han ganado, cómo es posible que no se hayan arreglado los dientes», preguntó Elvis a Larry Geller, su estilista personal. La aparición en escena de la controvertida Yoko Ono es otra de las delicias del libro, en el que se pone en duda tanto el talento de la artista japonesa como el repentino enamoramiento de Lennon, que le dedicó estas palabras antes de convertirla en su musa: «Está chalada. No es más que otra artista más que quiere que la patrocine. Es otra loca que quiere dinero para algún proyecto vanguardista de mierda». Esta singular biografía, repleta de testimonios de las personas más cercanas al grupo, desde la tía Mimi, al asistente Mal Evans o el ingeniero de sonido Geoff Emerick, pasando por colegas como Mick Jagger, Marianne Faithfull, Donovan o Eric Clapton, también presenta otras muchas curiosidades, como la desquiciada busca y captura, por parte de los coleccionistas, de objetos relacionados con los Beatles, entre ellos un descascarillado diente de Lennon que fue vendido por más de 20.000 euros en una subasta en 2011. Además de un completo retrato del ambiente que se vivía en el swinging London de los años sesenta, ‘1, 2, 3, 4’ resulta toda una celebración de la profunda huella dejada por los cuatro de Liverpool y de su humor y socarronería, una característica olvidada por sus biógrafos pero que siempre fue marca de la casa de los maravillosos Beatles. Craig Brown ‘1, 2, 3, 4: Los Beatles marcando el tiempo’

Editorial : Contra

: Contra Traducción : Ibon Errazkin

: Ibon Errazkin Precio: 26,50 €