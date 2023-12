Hace escasos días, tras recoger el Premio Nobel, el escritor noruego Jon Fosse expresaba en su discurso, con notoria claridad, cual es el sentido vital de su quehacer literario: «siempre he sabido que escribir salva vidas, quizás incluso ha salvado la mía. Y si mi escritura también puede ayudar a salvar las vidas de otros, nada me haría más feliz».

Es así como Fosse se plantea la necesidad de escribir, de crear literatura, como un ejercicio salvador, redentor del género humano. Nada más noble. Es hora pues de ir descubriendo el trabajo literario de este escritor, apenas conocido en España. La concesión del Nobel nos ha abierto la puerta a la publicación en castellano de sus obras y a verificar si realmente su literatura es un ejercicio de salvación.

Fosse es un autor prolífico que trabaja en muchos géneros: ha escrito obras de teatro, novelas, ensayos, libros para niños, libros ilustrados y poemas, tiene publicados mas de 60 obras, de ellas, 40 novelas y colecciones de cuentos, así como 13 libros de poesía y algunos álbumes infantiles y una numerosa obra teatral.

Hasta ahora, solo la editorial Deconatus, había apostado por el autor noruego publicando en español parte de su obra novelística. Tras la concesión del Nobel ya empezamos a conocer más del escritor y su obra.

Bajo el paraguas de Random House nos llega ahora ‘Blancura’, que es además su primera novela tras la concesión del Nobely que también publica en catalán Galaxia Gutenberg. Es una novela muy corta, más bien un relato. Fosse aplica aquí su estilo que es muy distintivo y reconocible tras leer varias de sus obras. Abundan las repeticiones pintorescas y rítmicas de palabras, frases y motivo, las frases cortas, la ausencia de párrafos, del punto y aparte. La novela es un solo párrafo de principio a fin. Diremos que es un lenguaje sencillo pero casi hipnótico. De ahí su efecto magistral. Vemos que capaz de escribir de forma sencilla y directa sobre las cosas más importantes, incluida la vida, la muerte y las experiencias sensoriales.

La prosa repetitiva de Jon Fosse tiene mucho en común con el escritor austriaco Thomas Bernhard, con quien Fosse se siente relacionado, pero por quien no está influenciado directamente, según afirma en una entrevista.

Como otros libros de Fosse, tenemos un hombre solitario como protagonista y narrador de la historia. No sabemos su nombre ni mucho sobre él, excepto que vive solo. Para vencer el aburrimiento ha decidido salir en su coche y, sin ningún destino concreto en mente, ha optado por tomar la primera a la derecha, luego la siguiente a la izquierda, luego la siguiente a la derecha y así sucesivamente. Ha acabado en un camino forestal y el coche se ha atascado. Delante se impone el bosque y empieza a nevar.

Ve un camino hacia el bosque y se pregunta si eso podría conducir a alguna casa. Sube por el camino y ve una roca en la que puede sentarse. Justo cuando está a punto de moverse ve que algo/alguien se acerca a él. Ni él ni nosotros sabemos qué es, pero parece ser una luz brillante con forma más o menos humana, una criatura resplandeciente. Luego dos personas avanzan hacia él y son sus padres que dicen que han ido a buscarle. Pero también están perdidos; finalmente aparece un hombre con traje negro camisa blanca y descalzo. El hombre coge de la mano a los padres, luego al narrador y caminan hacia la criatura resplandeciente y «nos adentramos en la nada». Como en algunos sueños, no hay vuelta atrás. Esto hace de ‘Resplandor’ no sólo una lectura fascinante, sino también un texto que no te suelta.

Fosse deja al lector que trabaje su imaginación y plantea una visión ilusoria que puede leerse como el paso de la vida a la muerte, como la tensión entre la luz y la oscuridad, o como un reflejo de una existencia sin sentido que busca alcanzar la trascendencia; también como una alegoría de la vulnerabilidad y la finitud del hombre hacia el final, el narrador está descalzo en la nieve, a finales de otoño, en un bosque, en la oscuridad. En todo caso el gran esplendor de la ficción de Fosse es que rechaza profundamente cualquier interpretación prosaica.

Fosse reinterpreta el mito contado ya por Dante, Virgilio o Orfeo del viaje de los mortales que cruzan la frontera hacia el inframundo para deshacer algo o para obtener respuestas a las preguntas de la vida. Y aprueba con nota. Su trabajo creativo de hacer de la literatura un instrumento de salvación no solo es merecedor del Nobel, sino de ser leído y reconocido.