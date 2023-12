Termina otro año, uno con muchos libros que poco le importan a nadie; un año más cálido que ninguno de los que le han precedido pero también más oscuro: Rusia sigue convirtiendo los campos de Ucrania en mataderos e Israel aplasta a decenas de miles de inocentes, feliz de caer en la trampa que le ha puesto delante un grupo terrorista. ¿Por qué se publican tantos libros que no leemos? Incluso, los pocos libros que leemos de qué nos sirven. ¿En qué nos ayudan? Este país encabeza pocas listas mundiales o europeas, pero una en la que estamos en lo más alto es la de la pobreza infantil. Mientras el cielo termina de caérsenos encima, ¿estaremos a tiempo de hacer algo bueno por alguien? ¿Y hay algún libro que nos pueda ayudar? Por favor, dejemos las sagradas escrituras y similares fuera de esto. En esta época de manuales de autoayuda, esa peste cultural egoísta y liberal, cuándo veremos liderar las listas de ventas un libro que hable de ayudar a los demás. Me hago estas preguntas al leer los resúmenes en prensa de este triste 2023 y tras pasear por varias librerías sin encontrar en ellas las respuestas a las preguntas que me ahogan. Lo que sí vi en ese paseo fue mucha literatura embalada en vivos colores que se me clavaban en la mirada y que casi desatan en mí un ataque epiléptico, lo que hizo que mi tristeza aumentara.