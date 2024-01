La mujer que le escribe al presidente

Leo en un periódico que Irene Lozano habla de forma abierta y sin remordimientos de cómo colaboró con el presidente del Gobierno para publicar sus dos crónicas en primera persona, ‘Manual de resistencia’ y ‘Tierra firme’, esos dos monumentos banales a mayor gloria del ego de uno de los políticos más vacuos que hemos sufrido en este país, y recordemos que el nivel medio de esa particular clase de personas es muy bajo entre nosotros. Me llama la atención que la exsecretaria de Estado dice que ambos libros son el resultado de un año y medio de conversaciones y mucha confianza, un sacrificio que ella parece haber disfrutado pero quizá porque sufra del Síndrome de Estocolmo. Es difícil saberlo. Los escritores que se acercan al poder político, aunque sea el debilitado poder de segunda clase de nuestra Moncloa, suelen quemarse más que Ícaro – al menos, celebremos que parece que ‘la bodeguilla’ ya no es el bareto que montó Felipe González, y en el que tantos escritores se dejaron fotografiar entre copas y compadreo-. ¿Será Lozano quien también escriba el testamento político de Sánchez? ¿Conseguirá que entendamos alguna vez que esconden las risas del presidente? Me parece un desafío imposible para Lozano, pero no porque ella no esté capacitada, sino porque dudo que Sánchez cuente alguna vez la verdad de algo.